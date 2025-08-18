Муха допомогла спортсмену заробити майже мільйон доларів: унікальний момент потрапив на відео

У мережі жартують, що гольфіст повинен віддати частину гонорару комасі

Неймовірна удача прийшла до англійського гольфіста Томмі Флітвуда на турнірі BMW Championship-2025. На допомогу спортсменові прийшла муха.

Феноменальна розв’язка відбулася на змаганнях у гольф-клубі Caves Valley в Овінгс-Міллс (штат Мериленд, США). Призовий фонд турніру складав 20 млн доларів.

Томмі показав відмінний результат на турнірі, посівши підсумкове 4 місце. Успіх 34-річному гольфісту принесли точні удари в останньому раунді, один з яких завірусився в мережі.

Флітвуд, здавалося, провалив свою спробу з кількох метрів — м’яч завмер поблизу лунки. Неймовірно, але за кілька секунд м’яч впав у лунку. На повторі стало ясно, що круглий влучив у ціль завдяки комасі — муха сіла на м’яч і "допомогла" спортсмену влучити в ціль. Цей удар дозволив Томмі виграти значні призові у розмірі 910 тисяч доларів (близько 37 млн грн).

Результати BMW Championship-2025

