"Челсі" вимагає крові: "репарації" за Мудрика стануть великою проблемою для України (відео)

Відомий журналіст заявив, що "Челсі" готує судовий позов проти українського футболу

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може отримати судовий позов від власного клубу. Український футболіст зараз відсторонений від футболу через вживання допінгу (мельдоній).

Лондонці провели внутрішнє розслідування і зробили висновок, що гравець отримав допінг поза клубом. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик на однойменному YouTube-каналі.

Челсі вимагає крові. Ігор Циганик

За його словами, "Челсі" шукає винного та готує судові позови. Якщо буде доведено провину футболіста, то йому доведеться судитися з власною команди. Крім того, Сині можуть подати до суду на збірну України, де Михайло міг здобути допінг. Циганик зазначив, що український футбол не потягне "репарації" для лондонців, а ситуацію з Мудриком оцінив як "погану".

Мудрик перейшов із "Шахтаря" до "Челсі" у січні 2023 року за рекордну для українського футболу суму. Компенсація склала 70 млн євро плюс різні бонуси. Гравець славиться своєю неймовірною швидкістю та технікою, проте закріпитись в основі Синіх не зміг.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика.