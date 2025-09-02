Український футболіст відзначився "диким кринжем" у Європі (відео)

Зачепили мене ці слова.

Як їх коментувати цензурно, поки не придумав.

Одна справа коли наші колхозаври отримують можливість грати проти топових європейських команд і зовсім інша – це давати їм мікрофон і створювати платформу, щоб ті вис**али свої роздуми.

Не уявляю як це могла пропустити медіа служба Полісся у своєму влозі, але читати такі коментарі від гравця клубу, який представляє Україну на міжнародній арені – це дикий кринж.