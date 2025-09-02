Український футболіст відзначився "диким кринжем" у Європі (відео)
Український футболіст зробив дивну заяву
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розкритикував футболіста "Полісся" Едуарда Сарапія за слова після програного матчу "Фіорентині" (0:3). Зірковий гравець Фіалок Мойзе Кін поскаржився на те, що Сарапій тягав його за волосся і також мав отримати червону картку.
Відповідний коментар Бабелюк розмістив на своєму telegram-каналі. Він назвав слова Сарапія "диким кринжем".
Зачепили мене ці слова.
Як їх коментувати цензурно, поки не придумав.
Одна справа коли наші колхозаври отримують можливість грати проти топових європейських команд і зовсім інша – це давати їм мікрофон і створювати платформу, щоб ті вис**али свої роздуми.
Не уявляю як це могла пропустити медіа служба Полісся у своєму влозі, але читати такі коментарі від гравця клубу, який представляє Україну на міжнародній арені – це дикий кринж.
Зазначимо, пресслужба "Полісся" взяла інтерв’ю у Сарапія та запитала у футболіста про конфлікт із Кіном. Українець заявив, що в італійця "ненормальне чоловіче волосся".
У футболі з довгим волоссям не варто грати? Я вважаю, що це його провина, тому що він грає з такими дредами. Нехай бере приклад з наших хлопців, у яких нормальне чоловіче волосся.
Кін у першій грі отримав вилучення за удар ліктем Сарапія. Перед цим Едуард тягнув суперника за волосся. До речі, українець заявив, що його пальці просто застрягли у резинці на голові опонента.
Нагадаємо, "Полісся" стартувало в єврокубках 2025/26 з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій протистоянням проти андоррської "Санта-Коломи". Вовки пройшли андоррців із загальним рахунком 5:3. Потім житомирська команда вибила з турніру угорський "Пакш" (4:2), а у вирішальному раунді відбору двічі поступилася "Фіорентині" (0:3, 2:3) та вилетіла з єврокубків.