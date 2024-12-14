Збірна України у відборі на ЧС-2026: розклад та результати
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Синьо-жовті спробують пробитися на Мундіаль
Збірна України у відборі на чемпіонат світу-2026 зі футболу зіграє у групі з 4 команд. Це стало відомо за підсумками жеребкування європейської кваліфікації.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар, розклад та результати матчів збірної України у відборі на ЧС-2026. Синьо-жовті розпочнуть кваліфікаційний турнір у вересні 2025 року.
Наша команда виступає на турнірі у групі D разом із Францією/Хорватією, Азербайджаном та Ісландією. Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Команда, яка посяде друге місце, продовжить відбір у стиковому мінітурнірі.
Розклад та результати збірної України у відборі на ЧС-2026 (оновлюється)
1 тур. 05.09.2025
Україна — Франція/Хорватія 21:45 (київський час)
2 тур. 09.09.2025
Азербайджан — Україна 19:00
3 тур. 10.10.2025
Ісландія — Україна 21:45
4 тур. 13.10.2025
Україна — Азербайджан 21:45
5 тур. 13.11.2025
Франція/Хорватія — Україна 21:45
6 тур. 16.11.2025
Україна — Ісландія 19:00
Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.