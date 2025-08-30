Футболіст збірної України організував шикарний гол в АПЛ (відео)

"Евертон" забив красивий командний гол

У суботу, 30 серпня, в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ) відбувся матч 3-го туру між "Евертоном" та "Вулвергемптоном". За Ірисок передгольовою передачею відзначився захисник збірної України Віталій Миколенко.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Молінью", завершилася з рахунком 3:2 на користь "Евертона". Про це повідомляє "Телеграф".

Рахунок у грі відкрили гості. На 7-й хвилині Миколенко виконав навіс у чужий штрафний майданчик, після чого зірковий новачок команди Джек Гріліш головою скинув м’яч на Бету, який вбив м’яч у ворота Вовків. Вийшло чудове взяття воріт у командному стилі.

На цей час "Евертон" з 6 очками посідає п’яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, а "Вулвергемптон" (0 очок) йде на 19-й позиції.

Цього сезону 26-річний Миколенко зіграв лише 1 матч в АПЛ, адже раніше він був травмованим. Крім того, на рахунку українця одна гра у Кубку ліги.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Ліверпулем" (2:2). Українець так тішився нічиєю, що перетворився в мережі на мем.