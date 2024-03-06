Збірна України: розклад та результати матчів у 2024 році
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Головна команда країни відновить ігри у березні
Збірна України з футболу зіграє кілька важливих матчів у 2024 році, зокрема наша команда близька до виходу на чемпіонат Європи-2024. Однак для цього українським футболістам необхідно пройти стиковий раунд відбору на Євро.
"Телеграф" публікує розклад та результати матчів Синьо-жовтих у 2024 році. Залежно від успіхів нашої команди, цей список ігор може бути змінений.
Розклад та результати матчів збірної України у 2024 році (оновлюється)
Відбір на Євро-2024, 21 березня, 21:45 — Боснія та Герцеговина — Україна
Ліга націй, 7 вересня, 21:45 — Україна — Албанія
Ліга націй, 10 вересня, 21:45 — Чехія — Україна
Ліга націй, 11 жовтня, 21:45 – Україна – Грузія
Ліга націй, 14 жовтня, 21:45 — Україна – Чехія
Ліга націй, 16 листопада, 19:00 — Грузія — Україна
Ліга націй, 19 листопада, 21:45 — Албанія — Україна
Нагадаємо, у разі проходу Боснії та Герцеговини збірна України у фіналі кваліфікації зіграє з переможцем матчу Ізраїль – Ісландія. Вирішальний поєдинок відбору заплановано на 26 березня. Додамо, наша команда не зуміла здобути пряму путівку на ЧЄ-2024, посівши третє місце у кваліфікаційній групі.