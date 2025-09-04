Україна — Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026

Синьо-жовті зіграють першу гру у кваліфікації на головний турнір для збірних

У п’ятницю, 5 вересня, збірні України та Франції зустрінуться у рамках матчу 1-го туру групового раунду відбору на чемпіонат світу-2026. Напередодні в таборі Синьо-жовтих пролунав корупційний скандал.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Франція. Зустріч відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені", початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026 Україна — Франція (оновлюється)

Новини перед грою та аудіотрансляція

Де дивитись матч Україна — Франція

У прямому етері в Україні поєдинок Україна — Франція ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Гру можна переглянути на OTT-платформі за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Безкоштовно зустріч покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Гру на Megogo прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. Передматчева студія розпочнеться о 20:30 з ведучим Володимиром Кобельковим. Експертами студії стануть колишній головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко та екскіпер "Динамо" та національної команди Денис Бойко.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Франція

На думку букмекерів, у Синьо-жовтих практично немає шансів на перемогу у цій грі. Аналітики оцінили ймовірність перемоги України у 11%, а Франції – у 71%.

А судді хто

Розсудить зустріч нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі.

Історія зустрічей

Україна та Франція зіграли між собою 12 матчів. Лише раз Синьо-жовті перемагали, 5 поєдинків команди звели внічию, 6 перемог на рахунку Триколірних. Востаннє команди зустрічалися між собою у відборі на ЧС-2022. Тоді обидві гри завершились із рахунком 1:1.

Вже у вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють з Азербайджаном. У відборі за місце на наступному Мундіалі наша команда також боротиметься з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином, Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.