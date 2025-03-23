Збірна України розгромно програла Бельгії у Лізі націй (відео)

Синьо-жовті не зуміли пробитися до вищого дивізіону Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірна України з футболу в рамках стикового раунду Ліги націй УЄФА провела матч-відповідь проти Бельгії. У першій грі Синьо-жовті здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:1.

Зустріч, що проходила у Генку (Бельгія) на стадіоні "Лумінус Арена", завершилася з рахунком 3:0 на користь Бельгії. Про це повідомляє "Телеграф".

Бельгія з перших хвилин взяла м’яч під контроль і засипала Синьо-жовтих атаками. Лише надійна гра воротаря Андрія Луніна та наших захисників призвела до того, що команди пішли на перерву з нулями на табло. Збірна України грала другим номером, але контратаки не принесли плодів.

У другому таймі бельгійці не скидали обертів та закономірно забили, причому зробили це тричі. Відзначилися Максим де Кейпер та Ромелу Лукаку (дубль). Таким чином, Бельгія за сумою двох матчів перемогла Україну та зберегла прописку у дивізіоні А. Синьо-жовті наступний розіграш ЛН знову розпочнуть у дивізіоні B.

Бельгія – Україна – 3:0. Перший матч – 1:3.

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (75, 86)

Попередження: Раскін (5), Ванакен (90+4) – Забарний (12), Зінченко (29), Гуцуляк (45+2), Ванат (58)

Бельгія: Селс, Кастань, Дебаст, Фас, Меньє (де Кейпер, 69), Раскін (Хейнен, 90), де Брейне, Ванакен, Докю, Лукаку, Троссар (Салемакерс, 69)

Україна: Лунін, Забарний, Сваток (Яремчук, 89), Матвієнко, Зінченко, Ярмолюк, Калюжний, Миколенко (Михайліченко, 69), Судаков (Циганков, 69), Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69)

Статистика матчу Бельгія - Україна

Повний відеоогляд матчу Бельгія — Україна:

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй на другому місці. Це дало право нашій команді зіграти у стиковому раунді. Жеребкування звело українців з Бельгією, яку вважали беззаперечним фаворитом у нашій парі.

Додамо, що наступний збір збірної України відбудеться влітку, а восени на Синьо-жовтих чекає важкі ігри у відборі на ЧС-2026.