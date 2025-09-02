У збірній України пролунав скандал перед матчем із Францією (відео)

Найгірше в цій історії, що дуже серйозні нюанси з людьми, які працюють у системі збірних, дуже серйозні. У будинку асистента Мельгоси з молодіжної збірної Кирила Мазура Служба безпеки України провела обшуки.

Наскільки мені відомо, у цілій низці, ну, давайте я так скажу, нечистоплотних моментів фігурує ім’я асистента Сергія Реброва Гліба Платова. І наскільки мені відомо, там питання ого-го які серйозні. Просто я не можу про все говорити, доки компетентні органи не до кінця виконали свою роботу. І в даному випадку це не те, що якийсь там блогер собі щось там нафантазував сам чи з чиєїсь подачі, якісь фоточки до чогось там приклеїв і вуаля все, мафію розкрив. Ні, тут, друзі, тут не дитяча пісочниця. Тут, я вам скажу, з того, що я знаю, рівень вимальовується просто колосальний.

Ну ви просто вдумайтеся. Ви розумієте, що таке обшуки від Служби безпеки України? Ви знаєте, що для проведення обшуків потрібні санкції. А якщо санкції отримано, це означає, що порушено кримінальну справу. І ви ж розумієте, що виходить, що члени тренерських штабів збірної України фігурують у цій кримінальній справі. Це безпрецедентна історія в українському футболі. Це дуже серйозна історія. Дуже неприємна історія. Історія, яка б’є по репутації, зокрема Української асоціації футболу.

Члени тренерських штабів національної, молодіжної збірних України в епіцентрі корупційних скандалів, якими опікується поліція, Служба безпеки України. Ви уявляєте? І зараз мені дуже цікаво, як УАФ реагуватиме на цю історію. Мені дуже цікаво, чи буде від УАФ якась реакція. Я вважаю, що не реагувати на такий безлад, на такий репутаційний удар просто неможливо. Подивимося. Така, я вам скажу, маркерна ситуація. Розумієте парадокс у чому? Ноунеймам футбольним, там самопроголошеним суперзнавцям, заслужені люди, імениті люди, люди, які десятиліттями кар’єру собі робили, довірили важливі посади. А тепер що виходить? Така плата за довіру? Бо це корупційна тінь на Андрія Шевченка. Це корупційна тінь на Сергія Реброва. Мені дуже цікаво, якою буде реакція УАФ. Я вважаю, що вона має бути, ну, давайте я так скажу, жорсткою та безкомпромісною.