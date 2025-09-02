У збірній України пролунав скандал перед матчем із Францією (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вацко повідомив про обшуки у справі про корупцію в українському футболі
Відомий український коментатор та блогер Віктор Вацко повідомив про серйозні проблеми у національній та молодіжній збірних України з футболу. У вересні Синьо-жовті зіграють перші матчі у відборі на ЧС-2026.
Відповідну заяву Вацко зробив на своєму YouTube каналі. За його словами, у національній команді палає корупційний скандал. У справі фігурує ім’я помічника головного тренера Сергія Реброва Гліба Платова. Крім того, СБУ провела обшуки у будинку асистента головного тренера "молодіжки" Унаї Мельгоси Кирила Мазура. Вацко назвав ситуацію величезною репутаційною втратою Української асоціації футболу (УАФ).
Найгірше в цій історії, що дуже серйозні нюанси з людьми, які працюють у системі збірних, дуже серйозні. У будинку асистента Мельгоси з молодіжної збірної Кирила Мазура Служба безпеки України провела обшуки.
Наскільки мені відомо, у цілій низці, ну, давайте я так скажу, нечистоплотних моментів фігурує ім’я асистента Сергія Реброва Гліба Платова. І наскільки мені відомо, там питання ого-го які серйозні. Просто я не можу про все говорити, доки компетентні органи не до кінця виконали свою роботу. І в даному випадку це не те, що якийсь там блогер собі щось там нафантазував сам чи з чиєїсь подачі, якісь фоточки до чогось там приклеїв і вуаля все, мафію розкрив. Ні, тут, друзі, тут не дитяча пісочниця. Тут, я вам скажу, з того, що я знаю, рівень вимальовується просто колосальний.
Ну ви просто вдумайтеся. Ви розумієте, що таке обшуки від Служби безпеки України? Ви знаєте, що для проведення обшуків потрібні санкції. А якщо санкції отримано, це означає, що порушено кримінальну справу. І ви ж розумієте, що виходить, що члени тренерських штабів збірної України фігурують у цій кримінальній справі. Це безпрецедентна історія в українському футболі. Це дуже серйозна історія. Дуже неприємна історія. Історія, яка б’є по репутації, зокрема Української асоціації футболу.
Члени тренерських штабів національної, молодіжної збірних України в епіцентрі корупційних скандалів, якими опікується поліція, Служба безпеки України. Ви уявляєте? І зараз мені дуже цікаво, як УАФ реагуватиме на цю історію. Мені дуже цікаво, чи буде від УАФ якась реакція. Я вважаю, що не реагувати на такий безлад, на такий репутаційний удар просто неможливо. Подивимося. Така, я вам скажу, маркерна ситуація. Розумієте парадокс у чому? Ноунеймам футбольним, там самопроголошеним суперзнавцям, заслужені люди, імениті люди, люди, які десятиліттями кар’єру собі робили, довірили важливі посади. А тепер що виходить? Така плата за довіру? Бо це корупційна тінь на Андрія Шевченка. Це корупційна тінь на Сергія Реброва. Мені дуже цікаво, якою буде реакція УАФ. Я вважаю, що вона має бути, ну, давайте я так скажу, жорсткою та безкомпромісною.
Нагадаємо, вже 5 вересня збірна України з футболу матчем проти Франції стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. 9 вересня Синьо-жовті зіграють з Азербайджаном. У відборі за місце на наступному Мундіалі наша команда також боротиметься з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-офф відбору.
Збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином, Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.