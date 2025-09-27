"Плювок у душу українцям": у світовому спорті ухвалили ганебне рішення щодо Росії

Країни-агресори повернули собі членство у Міжнародному паралімпійському комітеті

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї Міжнародного Паралімпійського комітету (МПК) у Сеулі (Південна Корея) члени організації проголосували за відновлення прав та привілеїв паралімпійських комітетів Росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ). Проти ПКР та ПКБ раніше діяли санкції.

Факти:

Генеральна Асамблея МПК ухвалила рішення про повне відновлення членства ПКР та ПКБ у МПК

У Росії повідомляють, що паралімпійці з РФ та Білорусі виступлять на Паралімпіаді-2026 з прапором та гімном

У мережі розкритикували це рішення

Про це повідомляє пресслужба МПК на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, національні паралімпійські комітети, міжнародні федерації та міжнародні організації спорту інвалідів голосували за повне та часткове усунення ПКР та ПКБ.

Усі голосування було провалено. Більшість делегатів підтримали РФ та Білорусь. За інформацією ПКР, Російські паралімпійці братимуть участь з прапором і гімном РФ та іншими національними атрибутами у Паралімпійських іграх та змаганнях з видів спорту, функції міжнародних федерацій яких виконує Міжнародний паралімпійський комітет. Це легка атлетика, плавання, паверліфтинг, следж-хокей, кульова стрільба.

Telegram-канал NEXTA Live назвав підсумки Генеральної асамблеї МПК "плювком у душу ветеранів ЗСУ та українців", адже у паралімпійській збірній України також виступають колишні захисники країни.

Враховуючи, що через вторгнення Росії в Україну багато українських спортсменів опинилися в паралімпійській збірній країни саме через те, що їх покалічили російські окупанти, з боку Комітету це виглядає як плювок у душу ветеранам ЗСУ, та й загалом українцям. NEXTA Live

Таким чином, росіяни та білоруси виступатимуть на Паралімпіаді-2026 в Італії. Щодо Олімпійських ігор, то РФ і Білорусь буде представлена на змаганнях виключно в нейтральному статусі. Деякі федерації не пустять представників країн-агресорів на Ігри.