"А казали Трамп все розрулить": Росія отримала по носу перед Олімпіадою

Російських біатлоністів на Олімпіаді-2026 не буде

У четвер, 28 серпня, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) виключив будь-яку участь російських біатлоністів на Олімпійських іграх-2026. Світовий біатлон не має наміру надавати нейтральний статус спортсменам з країн-агресорів.

Про це повідомляє пресслужба IBU на своєму офіційному сайті. Збірна України на Ігри зможе зареєструвати по 5 біатлоністів у чоловічій та жіночій командах.

У правилах заходів та змагань IBU не передбачено участі нейтральних спортсменів IBU

Крім того, IBU показала повний список НОК (Національний олімпійський комітет), які пройшли кваліфікацію, та кількість виділених квот. 24 місця, що залишилися — 12 чоловіків і 12 жінок — будуть розподілені індивідуально на основі списку кваліфікаційних очок IBU станом на 18 січня 2026 року після етапу Кубка світу в Рупольдингу (Німеччина). Кваліфікуватися зможуть лише спортсмени, які мають право брати участь у змаганнях IBU та представляють НОК, які ще не отримали квоти за результатами Кубка світу/Кубка націй. НОК може отримати щонайбільше по дві квоти кожної статі за результатами кваліфікаційних очок IBU.

Розподіл квот у біатлоні на Олімпіаді-2026

Російські користувачі почали істерити через це рішення. Деякі користувачі думали, що після зустрічі Путіна та Трампа ізоляція РФ завершиться.

Нагадаємо, російських та білоруських біатлоністів відсторонено від участі у міжнародних змаганнях з березня 2022 року. Також призупинено членство Союзу біатлоністів Росії та Федерації біатлону Білорусі в IBU.

Раніше швейцарський суд відхилив останню апеляцію російського біатлоніста Євгена Устюгова. Після цього чоловіча збірна України отримає "срібло" ЧС-2011 в естафеті замість "бронзи".