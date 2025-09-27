"Волосся встає дибки". Спортивний лікар жорстко відреагував на скандальне інтерв’ю зіркової українки

Іменита спортсменка розповіла, як потрапила в допінг-скандал

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував резонансне інтерв’ю відомої української легкоатлетки Марини Бех-Романчук, яка розповіла, як заборонені речовини потрапили в її організм. Раніше українка, яка спеціалізується на потрійному стрибку, отримала 4 роки дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Факти:

Бех-Романчук провалила допінг-тест на заборонений тестостерон

За її словами, заборонена речовина потрапила до її організму під час лікування БАДами (біологічно активні добавки) синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ).

Бабелюк розкритикував лікаря, який призначив таке лікування спортсменці.

Відповідний коментар Бабелюк розмістив на своєму телеграм-каналі. За його словами, у нього волосся стало дибки, коли він усвідомив, що лікар Бех-Романчук застосовував БАДи в лікуванні легкоатлетки.

Глянув уривки інтерв’ю Марини й стало гірше. Чесно кажучи, волосся стає дибки, коли розумієш, що лікар призначає "лікування" БАДами синдрому полікістозних яєчників, тому що ти спортсменка. Синдром полікістозних яєчників – це серйозний діагноз, який при неправильному лікуванні може призвести до розвитку діабету, безплідності, метаболічного синдрому та незворотних гормональних проблем зі здоров’ям. Це не жарти. Розуміти це і призначити БАДи, які не є лікарським засобом, просто тому, що перед тобою спортсменка – це крейзі. Не говорячи вже про те, що існують спеціальні протоколи лікування СПКЯ у профі спортсменок, що дозволяють уникнути проблем з WADA. Лікувати СПКЯ лише БАДами, бо перед тобою спортсменка — це як намагатися загасити пожежу склянкою води, бо це відро важко нести. Шкода, що Марина зіткнулася з таким лікуванням та підходом. Значно більше у мене питань до освіти та етики лікарів, які призначаю БАДи як лікування серйозних захворювань, наражаючи на ризик здоров’я та кар’єру своїх пацієнтів. Дмитро Бабелюк

Дмитро Бабелюк висловився про інтерв’ю Марини Бех-Романчук

Крім того, Бабелюк репостнув публікацію спортивного коментатора Віталія Волочая. У пості наголошується, що ніхто не знає, що є у складі БАДів, а тому їх застосування у лікуванні спортсменів – це трагедія для українського спорту.

Довідка: Бех-Романчук — срібна призерка чемпіонатів світу зі стрибків у довжину та у потрійному стрибку, чемпіонка Європи у потрійному стрибку та віцечемпіонка Європи у стрибках у довжину, кілька разів перемагала на етапах "Діамантової ліги" (стрибки у довжину).

Нагадаємо, 2024 року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Під час перерви у кар’єрі Марина активно розвивала свій блог в Instagram. У травні 2025 року напередодні свого повернення до великого спорту стало відомо, що українка провалила допінг-тест.