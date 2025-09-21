Зіркова українська спортсменка відмовилася виступати під синьо-жовтим прапором: ЗМІ звинувачують владу

Чергова представниця дзюдо змінила спортивне громадянство

Відома українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко змінила громадянство. Бронзова призерка чемпіонату світу-2022 представлятиме ОАЕ.

Про це повідомляє "Главком". 21-річна спортсменка раніше представляла Україну на Олімпіаді у Парижі, де зуміла дійти до 1/4 фіналу. Сама дзюдоїстка поки не підтвердила зміну громадянства.

Офіційна причина такого рішення Єлизавети не повідомляється, проте джерело зазначає, що Литвиненко йде зі збірної України, можливо, через скандальний наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року. Тоді спортивна влада України заборонила вітчизняним атлетам змагатися на турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті виступають під своїм прапором та гімном. Через це Україна бойкотувала головний старт року у дзюдо – ЧС-2025 в Угорщині. Таким чином провідні українські дзюдоїсти пропускають найбільші міжнародні турніри.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила спортсменів із Білорусі на міжнародні змагання з прапором та гімном з 1 червня 2025 року. Україна відповіла на це бойкотом низки змагань. Нещодавно одразу троє перспективних українських дзюдоїстів змінили спортивне громадянство. Наприклад, 16-річна надія українського спорту Іларія Цуркан перейшла під прапор Словенії.