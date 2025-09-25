Кличко хоче стати президентом: Україна тут ні до чого

Великий український спортсмен хоче впливати на світовий бокс

Легендарний український боксер, колишній чемпіон світу у надважкій вазі, олімпійський чемпіон Володимир Кличко балотуватиметься на пост президента World Boxing. Ця організація прагне замінити проросійську Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) у світовому спорті.

Факти:

Володимир Кличко завершив кар’єру боксера у 2017 році

Легенда боксу хоче очолити World Boxing та впливати на розвиток боксу

Українець за пост "побореться" з відомим ексбоксером Геннадієм Головкіним.

Про це повідомляє Inside The Games. Кличко — один із трьох основних кандидатів на посаду голови World Boxing.

За інформацією джерела, на пост президента World Boxing також претендує легендарний середньоваговик, колишній чемпіон світу, а нині президент Національного олімпійського комітету (НОК) Казахстану, голова Олімпійської комісії при World Boxing Геннадій Головкін. Крім того, у виборах планує брати участь президент Грецької боксерської федерації Харіс Маріоліс.

Геннадій Головкін/Фото: Getty Images

Чинний президент World Boxing Борис Ван дер Ворст напередодні відмовився йти на другий термін.

Вибори у World Boxing відбудуться у листопаді 2025 року. Остаточний список кандидатів, допущених до участі, буде опубліковано не менш як за 30 днів до голосування.

Джерело зазначає, що новий президент World Boxing має вирішити низку невідкладних завдань:

відновлення довіри спортсменів та національних федерацій

забезпечення дотримання міжнародного спортивного права

зміцнення позицій World Boxing як визнаного МОК керівного органу.

організовувати підготовку до юнацьких Олімпійських ігор 2026 року в Дакарі та Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі

розширення глобального охоплення World Boxing.

Володимир Кличко

Володимир Кличко попрощався з професійним боксом після поразки від Ентоні Джошуа у 2017 році. Голова головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх публічно виявив бажання повернути "Доктора сталевого молота" на ринг. Річ у тому, що українець хоче побити рекорд Джорджа Формана, який завоював чемпіонський пояс у віці 45 років та 360 днів. Однак привселюдно 49-річний Володимир цього не підтверджував.

Останній бій Володимира Кличка

Нагадаємо, Україна у вересні 2025 року офіційно приєдналася до World Boxing. Раніше наша країна бойкотувала всі змагання IBA через те, що дана організація пускала росіян на турніри без жодних обмежень (з прапором і гімном). IBA очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив зі свого складу IBA через корупцію та російський вплив. Після Олімпіади в Парижі МОК ухвалив рішення про тимчасове визнання World Boxing у статусі міжнародної федерації у рамках олімпійського руху.