Український футболіст забив гол-красень у топ-чемпіонаті (відео)

Нападник чудово вписався у новому колективі

У суботу, 4 жовтня, форвард збірної України Владислав Ванат забив свій другий гол за іспанську "Жирону". Українець перейшов у каталонський клуб із "Динамо" (Київ).

Що потрібно знати

"Жирона" приймає "Валенсію" у 8-му турі Ла Ліги

Ванат відкрив рахунок у грі потужним ударом з правої ноги

Українець відзначився вдруге за іспанський клуб

Ванат відкрив рахунок у домашньому матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2025/26 проти "Валенсії". Про це повідомляє "Телеграф".

На 18-й хвилині поєдинку Владислав підхопив м’яч поблизу чужого штрафного майданчика, обійшов одного захисника і потужним ударом з правої поклав м’яч під поперечину воріт — без шансів для кіпера.

Нагадаємо, 23-річний Ванат у поточній кампанії зіграв 12 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 голами та 2 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 15 млн євро. Контракт Владислава із "Жироною" діє до липня 2030 року.

Це взяття воріт стало другим для Владислава за "Жирону". Напередодні українець відзначився голом у ворота "Сельти" (1:1). Для взяття воріт молодому форварду знадобилося лише 12 хвилин на полі.