Український футболіст став мемом через неймовірний конфуз у Лізі Європи (відео)

Українець не реалізував два пенальті поспіль

У четвер, 2 жовтня, італійська "Рома" приймала французький "Лілль" у рамках матчу 2-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. У складі Вовків у другому таймі на полі з’явився нападник збірної України Артем Довбик.

Що потрібно знати

"Рома" програла "Ліллю" з рахунком 0:1

Вовки могли відігратися, але не забили 3 пенальті поспіль

Два удари з точки не реалізував Довбик

Довбик не реалізував два пенальті поспіль, після чого його партнер по команді Матіас Суле також не зміг переграти кіпера гостей Берке Озера. Про це повідомляє "Телеграф".

Вкрай рідкісний випадок у футболі стався на 82-й хвилині гри при рахунку 0:1 на користь "Лілля". Довбик невдало пробив пенальті, проте рефері порахував, що турецький воротар французів Озер передчасно покинув лінію воріт, через що наказав перебити пенальті. Артем знову підійшов до "точки", проте й цього разу Берке відбив удар українця. Арбітр ще раз побачив порушення правил і знову наказав перебити 11-метровий. Цього разу пенальті виконав аргентинець Суле, який також не зміг переграти голкіпера.

У результаті Озер став героєм зустрічі, а ось пенальтисти "Роми" стали об’єктами для жартів у мережі. Ця історія потрапила на відомий футбольний паблік 433, де пост підписали відомим мемом із "Володаря кілець": You shall not pass! ("Ти, не пройдеш!"). До речі, Берке у мережі прозвали "Гендальфом синім".

Рефері, коли "Рома" не змогла забити 3 пенальті поспіль

Тренер "Роми" дивиться на своїх пенальтистів

Фанати "Роми" шоковані побаченим

Додамо, що головний тренер "Роми" Джан П’єро Гасперіні назвав те, що сталося "випадковістю".

Це майже унікальна, випадкова ситуація, таке трапляється вкрай рідко. Але сталося, і це, безумовно, вплинуло на результат, адже у другому таймі ми сильно тиснули, навіть ризикуючи. З погляду духу та темпу команда віддала дуже багато. Той пенальті міг дати позитивний імпульс матчу, але коли програєш, все бачиться надто негативно. Я вважаю, що з цього поєдинку ми виходимо з додатковими цінними моментами. Джан П’єро Гасперіні

Нагадаємо, у вересні Довбик забив свій перший гол у сезоні. До речі, головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав Артема на жовтневі матчі відбору ЧС-2026.