"Тільки з дерева злізли": у Росії запропонували викинути всіх африканців із країни
-
-
Радянський футболіст пройшовся по іноземцях, особливо дісталося африканцям
Колишній захисник ЦСКА та збірної СРСР Володимир Пономарьов відзначився расистським висловом щодо легіонерів у чемпіонаті Росії з футболу. Напередодні "солдат Путіна" запропонував посилити ліміт на іноземців у першості РФ.
Що потрібно знати
- Пономарьов закликав вигнати всіх іноземних футболістів із РФ
- Володимир образив африканців
- У мережі розкритикували слова радянського футболіста
Відповідний коментар Пономарьова наводить sovsport.ru. Пономарьов вважає, що Росія має припинити платити гроші іноземним футболістам, при цьому він образив африканців.
Давайте викинемо всіх іноземців до чортової матері! Оголосити форс-мажор та не платити їм гроші. Нехай котяться на всі чотири боки.
Зараз наших когось поставили б до збірної світу? Говорили, що іноземці прийдуть, наші перейматимуть їхній досвід. Ні фігушки! Є вихідці з якоїсь поганої африканської республіки, він футбол не бачив, тільки з дерева сліз, а раптом виходить і грає.
Користувачі розкритикували колишнього захисника збірної СРСР. У мережі вважають, що Пономарьов, який провів за команду СРСР 25 матчів, скотився до расизму.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії вважають, що лише політична воля президента США Дональда Трампа може допомогти РФ опинитися на чемпіонаті світу з футболу-2026.