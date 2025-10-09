Ісландія – Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті продовжують боротьбу за вихід на Мундіаль

У п’ятницю, 10 жовтня, національна команда України з футболу зіграє з Ісландією у рамках поєдинку 3-го туру групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2026. На цю мить Синьо-жовті посідають 3-тє місце у групі.

Що потрібно знати

Збірна України зіграє у гостях з Ісландією

Обидві збірні борються за 2-ге місце у групі

Розсудить зустріч німецька бригада арбітрів на чолі зі Свеном Яблонським

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Ісландія — Україна. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ісландія — Україна (оновлюється)

Новини перед матчем Ісландія — Україна та аудіотрансляція гри

Вікінги мають зуб на Синьо-жовтих, адже 2024 року наша команда у фіналі відбору на Євро-2024 пройшла саме ісландців. Збірна України на папері зараз виглядає легкою мішенню для Ісландії, проте на полі все може бути інакше.

Де дивитись матч Ісландія — Україна

Матч Ісландія — Україна відбудеться в Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гру можна подивитися на медіасервісі Megogo. OTT-платформа покаже зустріч за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S" (вартість від 161 грн за місяць, — Ред.) та безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мереж.

Прогноз букмекерів на матч Ісландія — Україна

На думку букмекерів, у Синьо-жовтих є непогані шанси взяти 3 очки у цьому протистоянні. Аналітики оцінили ймовірність успіху гостей у 40%, а тріумф господарів – у 31%. Найімовірнішим результатом зустрічі називається результат 1:1 (коефіцієнт 5,40).

Favbet: (перемога Ісландії 3,15 – нічия 3,35 – перемога України 2,36)

William Hill: (3,00 — 3,10 — 2,37)

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,40)

Історія зустрічей

Збірні України та Ісландії зіграли між собою 5 ігор. Синьо-жовті виграли дві гри й 2 матчі звели внічию. Востаннє команди зустрічалися між собою у відборі на Євро-2024. Українці тоді здолали суперників із рахунком 2:1.

Турнірна ситуація

Синьо-жовті зобов’язані перемагати, проте нічия також залишить нашій команді шанси на друге місце. А от у разі поразки ісландці відірвуться від нашої команди на 5 очок, що не обіцяє українцям нічого доброго.

Турнірне становище команд у групі B відбору на ЧС-2026

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). З квартету безпосередньо на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.