Збірна України зганьбилась у відборі на ЧС-2026 (відео)

Синьо-жовті не змогли перемогти скромну команду Азербайджану

У вівторок, 9 вересня, збірна України з футболу провела гостьовий поєдинок проти Азербайджану у рамках групового етапу відбору на чемпіонат світу з футболу-2026. Синьо-жовті вперше зіграли офіційну гру з Азербайджаном.

Зустріч, що проходила у Баку на стадіоні "Тофік Бахрамов", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-жовті з перших секунд заволоділи м’ячем і вже на 3-й хвилині здобули ідеальний момент, щоб відкрити рахунок. Владислав Ванат увірвався в чужий штрафний майданчик, але був грубо зупинений захисником. Головний арбітр із Греції Василіс Фотіас призначив 11-метровий, але пішов дивитися VAR, щоб підтвердити своє рішення. У результаті рефері скасував свій вердикт, мабуть, вважаючи, що Ванат "малював" пенальті.

На початку другого тайму оборона азербайджанців провалилася. На 51-й хвилині Георгій Судаков після передачі Олександра Зубкова ударом у нижній кут відкрив рахунок у матчі. У середині тайму господарі відігралися. Олександр Зінченко зіграв рукою у своєму штрафному, "заробивши" пенальті у свої ворота. Реалізував "вирок" Емін Махмудов.

Азербайджан – Україна — 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) – Судаков, 51

Попередження: Дадашов, 42, Махмудов, 84 – Калюжний, 57, Зинченко, 70, Шапаренко, 90+3

Азербайджан: Магомедалієв – Джафаргулієв, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алієв (А. Гусейнов, 66) – Ахмедзаде (Байрамов, 53), Махмудов, Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78) – Дадашов (А. Нурієв, 66), Емрелі (Гурбанли, 66).

Україна: Трубін – Зінченко (Михайліченко, 84), Матвієнко, Забарний, Конопля – Бондаренко (Волошин, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75) – Судаков, Ванат (Довбик, 61), Зубков.

Статистика матчу Азербайджан – Україна

Додамо, що поле у Баку було дуже поганої якості. У мережі його вже прозвали "городом".

Поле в Баку перед матчем Азербайджан – Україна

Повний відеоогляд матчу Азербайджан — Україна:

Турнірне становище команд у групі D відбору на ЧС-2026

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією, з якою гра запланована на 10 жовтня. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через цей турнір. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні та не змогла вийти у дивізіон А Ліги націй.