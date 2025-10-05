"Коментатор проспав, а камера не встигла": в Україні футболіст забив унікальний гол (відео)

Такого в чемпіонаті України ще не було

У неділю, 5 жовтня, у чемпіонаті України з футболу сезону 2025/26 був забитий один з найнеймовірніших голів в історії першості. Це сталося у грі 8-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" — "Кудрівка".

Що потрібно знати

"Кривбас" переміг "Кудрівку" з рахунком 3:1

Гості забили гол престижу у компенсований час ударом із центру поля

Коментатор матчу Михайло Співаковський не помітив взяття воріт у прямому етері

Зустріч, що проходила у Кривому Розі на стадіоні "Гірник", завершилася перемогою господарів із рахунком 3:1. Проте ефектну крапку у матчі поставив саме футболіст гостей Артур Думанюк, який наважився на прямий удар із центру поля.

На першій компенсованій хвилині гри "Кудрівка" розігрувала м’яч із центру поля після 3-го пропущеного голу. Думанюк не став робити передачу впоперек, а просто пальнув із центру поля. Неймовірно, але кіпер "Кривбасу" Олександр Кемкін, стоячи у своєму воротарському, не зумів парирувати удар. Видно, голкіпер зазнав ушкодження, намагаючись дістати м’яч, який рикошетом від нього залетів у ворота.

Варто зазначити, що у прямому етері телеглядачі взяття воріт не побачили. Річ у тому, що оператор не встиг за подіями на полі, а коментатор без картинки не зразу зрозумів, що сталося.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський образив свого нападника. Напередодні столичний клуб втретє поспіль в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) зіграв унічию, не зумівши обіграти "Карпати" (3:3).