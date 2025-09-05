Збірна України показала зуби Франції, але програла у відборі ЧС-2026 (відео)

Синьо-жовті провалили перший тайм, проте непогано виглядали у другій половині

У п’ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У першому турі групового раунду відбору Синьо-жовті у Польщі приймали Францію.

Зустріч, що проходила у Кракові на "Тарчинськи Арені", завершилася з рахунком 0:2 на користь Франції. Про це повідомляє "Телеграф".

Французи з перших хвилин захопили ініціативу та не давали українцям жодних шансів у нападі. Тотальна перевага у володінні на чужій половині поля дозволила Триколірним проводити атаку за атакою. Одна з таких завершилась голом. Барколя вивів Майкла Олісе на ударну позицію і нападник без опіки пробив точно у кут воріт. У Синьо-жовтих нічого не клеїлося попереду, єдиний удар із xG 0,02 (забити вкрай малоймовірно, — Ред.) у першому таймі в українців завдав Артем Довбик.

У другому таймі українці показали зуби супернику. У середині другої 45-хвилинки ледь не забили Довбик та Ілля Забарний, який головою пробив у штангу. Французи також створювали моменти, що вилилося у забитий м’яч під завісу поєдинку. На 82-й хвилині Кіліан Мбаппе один в один пройшов Забарного і легко переграв Трубіна у ближньому бою.

Україна – Франція – 0:2

Голи: Олісе (10), Мбаппе (82)

Україна: Трубін, Зінченко (Волошин, 87), Матвієнко, Забарний, Конопля, Гуцуляк, Калюжний, Судаков (Бондаренко, 83), Ярмолюк (Очеретько, 83), Зубков (Назаренко, 76), Довбик (Ванат, 76).

Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Конате, Кунде (Гюсто, 92), Тчуамені, Коне, Дуе (Дембеле, 46; Екітіке, 81), Олісе (Акліуш, 92), Барколя (Рабьо, 76), Мбаппе.

Статистика матчу Україна – Франція

Турнірне становище команд у групі D відбору на ЧС-2026

Повний відеоогляд матчу Україна – Франція:

Вже у вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють з Азербайджаном. У відборі за місце на наступному Мундіалі наша команда також боротиметься з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.