Повне дно: "динамівець" опинився в епіцентрі скандалу після ганьби у Києві (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Футболіст посперечався з уболівальником
Захисник "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв влаштував суперечку з фанатом. Це сталося після домашнього матчу 8-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Металіста 1925" (1:1).
Що потрібно знати
- "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925"
- Фанати ображали "динамівців" після гри
- Караваєв влаштував суперечку з уболівальником
У мережі поширилося відео, на якому Караваєв починає сперечатися з уболівальником. Повідомляється, що один із фанатів назвав футболіста "повним дном". У відповідь правий захисник "Динамо" на підвищених тонах запитав у фана, чому він не грає у футбол.
А чого ти не йдеш грати у футбол? Спробуй хоч раз. З 6 років, чому ти не йдеш?
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни встигли стартувати в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). 23 жовтня столичний клуб зіграє із турецьким "Самсунспором".
У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли у 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".