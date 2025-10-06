Повне дно: "динамівець" опинився в епіцентрі скандалу після ганьби у Києві (відео)

Футболіст посперечався з уболівальником

Захисник "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв влаштував суперечку з фанатом. Це сталося після домашнього матчу 8-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Металіста 1925" (1:1).

Що потрібно знати

"Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925"

Фанати ображали "динамівців" після гри

Караваєв влаштував суперечку з уболівальником

У мережі поширилося відео, на якому Караваєв починає сперечатися з уболівальником. Повідомляється, що один із фанатів назвав футболіста "повним дном". У відповідь правий захисник "Динамо" на підвищених тонах запитав у фана, чому він не грає у футбол.

А чого ти не йдеш грати у футбол? Спробуй хоч раз. З 6 років, чому ти не йдеш? Олександр Караваєв

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни встигли стартувати в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). 23 жовтня столичний клуб зіграє із турецьким "Самсунспором".

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли у 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".