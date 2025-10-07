Бойовики "ДНР" намагалися купити відомого українського футболіста, але отримали жорстку відмову (відео)

Український спортсмен відмовив окупаційній "владі"

Колишній форвард "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов заявив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримав пропозицію виступати за так звану "збірну ДНР". Українець, який нещодавно потрапив у мовний скандал, на це відповів відмовою.

Що потрібно знати

Селезньов отримав грошову пропозицію з окупованого Донецька

Євген заявив, що є українцем і не стане зрадником

Раніше футболіст потрапив у великий мовний скандал

Відповідний коментар Селезньова доступний на YouTube-каналі "Денис Бойко". В інтерв’ю своєму колишньому партнеру по "Дніпру" Євген зізнався, що пропозиція була грошовою, проте конкретну суму називати не став. Додамо, що ексфорвард відповідав на запитання українською мовою.

Чи багато я втратив у Донецьку? Усе. Абсолютно все втратив. Багато говорити немає бажання, але мені пропонували повернутися на початку повномасштабної війни до Донецька. Я не хочу говорити до кого, до чого. До складу "ДНР"? Так, пропонували великі гроші. І на це отримали відповідь, що я зрадником ніколи не був. Я народився в Україні. Навіть якщо я не дуже говорю, спілкуюся українською, я залишаюся українцем. Євген Селезньов

Нагадаємо, влітку 2025 року Селезньов під час матчу української медіаліги потрапив у великий мовний скандал. 16-річний блогер та футболіст RENEPRO (Ренат Попружний) на відео зробив зауваження іменитому гравцю за російську мову. Молодого гравця звинуватили у "провокації" та вигнали з одеської команди, а головний тренер "Колоса" Руслан Костишин "відправив" 16-річного блогера на передову. У відповідь на це військовослужбовець ЗСУ та спортивний журналіст Сергій Болотников назвав тренера "заброньованим бидлом".