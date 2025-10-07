Легенда футболу потрапив у неприємності через зв’язки з Росією

Колишній футболіст зараз керує великим європейським клубом

Президент португальської "Бенфіки", ексфутболіст Руй Кошта опинився в епіцентрі скандалу. Все через платежі із Росії.

Що потрібно знати

Руй Кошта потрапив у поле зору прокуратури Португалії

"Бенфіка" отримала платіж за трансфер футболіста від "Локомотива" Москва

Російський клуб перебуває під санкціями ЄС

Колишній півзахисник "Бенфіки", "Фіорентини", "Мілана" може стати підозрюваним у кримінальній справі. Про це повідомляє cnnportugal.

За інформацією джерела, на банківський рахунок португальського клубу надійшов платіж на суму близько 76 тисяч євро від російського ФК "Локомотив". Слідство вважає, що ця операція порушила санкційне законодавство Європейського Союзу, адже "Локомотив" безпосередньо пов’язаний із російською владою, адже фінансується з бюджету РФ.

Ця виплата призначалася "Бенфіці" як частина боргу за трансфер аргентинського захисника Хермана Конті, який у 2023 році перейшов до російського клубу. За даними Transfermarkt, загальна сума операції склала 300 тис. євро.

Повідомляється, що транзакція була заблокована португальським банком BCP, а гроші були повернуті на рахунок російського клубу. Після цього прокуратура Португалії відкрила розслідування за підозрою у порушенні міжнародних санкцій та можливе відмивання грошей, хоча офіційно повідомляється, що переказ був прямим і без посередників. За португальськими законами порушення санкцій ЄС карається позбавленням волі до 5 років або грошовим стягненням у разі доказу ненавмисності. Очікується, що "Бенфіка" виплатить штраф.

Руй Кошта прославився у "Мілані", де феєрив разом із Андрієм Шевченком

