Зірковий футболіст перетворився на мем, намагаючись відбити м'яч задом (відео)

Футболіст безглуздо зіграв у захисті, після чого його висміяли у мережі

Нідерландський центральний захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк прославився через кумедний момент у центральному матчі 7-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) проти "Челсі". У мережі завірусився кадр, на якому нідерландець намагався заблокувати удар суперника задом.

Що потрібно знати

"Ліверпуль" програв "Челсі" в гостях (2:1)

Ван Дейк намагався задом заблокувати гольовий удар Кайседо

Момент із безглуздим захистом центрбека Червоних завірусився в мережі

Стоп-кадр із Вірджилом перетворився на справжній мем. Про це повідомляє "Телеграф".

Момент відбувся у першому таймі на 14-й хвилині зустрічі під час взяття воріт лондонцями. Мойсес Кайседо з-за меж штрафного майданчика вразив ворота "Ліверпуля", Вірджил намагався заблокувати удар, чим міг, проте м’яч полетів далеко від нідерландця.

Відеоогляд матчу "Челсі" — "Ліверпуль"

Момент із безглуздим захистом ван Дейка набирає мільйони переглядів у соцмережі Х. Користувачі масово діляться кумедними варіаціями епізоду. Один із народних умільців опублікував навіть відео з танцем Вірджила.

Зазначимо "Ліверпуль" йде другим в АПЛ, а в Лізі чемпіонів команда стартувала з перемоги над "Атлетіко" (3:2), однак у другому турі зазнала поразки від "Галатасарая" (0:1).