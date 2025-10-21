Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 3-го туру (відео)

У головному єврокубку пройдуть поєдинки 3-го туру

У вівторок, 21 жовтня, матчем "Барселона" — "Олімпіакос" стартує 3-й тур основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У минулому турі каталонський суперклуб програв ПСЖ у грі, де у захисті парижан блищав українець Ілля Забарний.

Що потрібно знати

Українські клуби не кваліфікувалися до основного етапу Ліги чемпіонів

У центральних іграх туру зустрінуться німецький "Баєр" та французький ПСЖ, а італійський "Ювентус" зіграє в гостях з іспанським "Реалом"

Третій тур ЛЧ розпочнеться 21 жовтня, а завершиться наступного дня, 22 жовтня.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів третього туру ЛЧ. Додамо, що всі поєдинки головного єврокубку можна переглянути в Україні на медіаплатформі Megogo.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 3-го туру Ліги чемпіонів (оновлюється)

Вівторок, 21 жовтня

19:45. "Барселона" — "Олімпіакос"

19:45. "Кайрат" — "Пафос"

22:00. "Арсенал" — "Атлетіко"

22:00. "Баєр" — "Парі Сен-Жермен"

22:00. "Копенгаген" — "Боруссія" Д

22:00. "Ньюкасл" — "Бенфіка"

22:00. ПСВ — "Наполі"

22:00. "Юніон" — "Інтер"

22:00. "Вільярреал" — "Манчестер Сіті"

Середа, 22 жовтня

19:45. "Атлетік" — "Карабах"

19:45. "Галатасарай" — "Буде-Глімт"

22:00. "Айнтрахт" — "Ліверпуль"

22:00. "Аталанта" — "Славія"

22:00. "Баварія" — "Брюгге"

22:00. "Монако" — "Тоттенхем"

22:00. "Реал" — "Ювентус"

22:00. "Спортінг" — "Марсель"

22:00. "Челсі" — "Аякс"

Турнірне становище команд у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, Ліга чемпіонів вдруге в історії проходить в оновленому форматі без груп. Перший тур ЛЧ вперше проходив у три ігрові дні. Другий тур Ліги чемпіонів подарував шанувальникам футболу суперматч "Барселона" — ПСЖ.