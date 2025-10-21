Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура (видео)

В главном еврокубке пройдут поединки 3-го тура

Во вторник, 21 октября, матчем "Барселона" — "Олимпиакос" стартует 3-й тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025//26. В прошлом туре каталонский суперклуб проиграл ПСЖ в игре, где в защите парижан блистал украинец Илья Забарный.

Что нужно знать

Украинские клубы не квалифицировались в основной этап Лиги чемпионов

В центральных играх тура встретятся немецкий "Байер" и французский ПСЖ, а итальянский "Ювентус" сыграет в гостях с испанским "Реалом"

Третий тур ЛЧ начнется 21 октября, а завершится на следующий день, 22 октября.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей третьего тура ЛЧ. Добавим, что все поединки главного еврокубка можно посмотреть в Украине на медиа-платформе Megogo.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3-го тура Лиги чемпионов (обновляется)

Вторник, 21 октября

19:45. "Барселона" — "Олимпиакос"

19:45. "Кайрат" — "Пафос"

22:00. "Арсенал" — "Атлетико"

22:00. "Байер" — "Пари Сен-Жермен"

22:00. "Копенгаген" — "Боруссия" Д

22:00. "Ньюкасл" — "Бенфика"

22:00. ПСВ — "Наполи"

22:00. "Юнион" — "Интер"

22:00. "Вильярреал" — "Манчестер Сити"

Среда, 22 октября

19:45. "Атлетик" — "Карабах"

19:45. "Галатасарай" — "Буде-Глимт"

22:00. "Айнтрахт" — "Ливерпуль"

22:00. "Аталанта" — "Славия"

22:00. "Бавария" — "Брюгге"

22:00. "Монако" — "Тоттенхэм"

22:00. "Реал" — "Ювентус"

22:00. "Спортинг" — "Марсель"

22:00. "Челси" — "Аякс"

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов

Напомним, Лига чемпионов второй раз в истории проходит в обновленном формате без групп. Первый тур ЛЧ впервые проходил в три игровых дня. Второй тур Лиги чемпионов подарил любителям футбола суперматч "Барселона" — ПСЖ.