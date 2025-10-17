Скандал із футболістом збірної України докотився до ЗСУ

Гравець "Шахтаря" потрапив у неприємну ситуацію

Журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків публічно звернувся до захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі. Напередодні футболіст потрапив у скандал через вподобайки проросійських постів у соцмережах.

Що потрібно знати:

Коноплі вподобав в Instagram проросійські пости

Юхим публічно вибачився

Сеньків запропонував футболісту допомогти українській армії, як це зробив гравець "Динамо" у подібній ситуації

Відповідний коментар Сеньківа доступний на його сторінці в Instagram. Андрій запропонував футболісту зробити донат його батальйону як вибачення.

Пане Юхиме, розумію — помилилися, буває. Пропоную у плані вибачень фінансово підтримати мій 53 окремий розвідувальний батальйон. Пан Бленуце закинув за схоже першу зарплату на ЗСУ. Хоч щось корисне має бути із цієї ситуації. Дякую. Андрій Сеньків

Зазначимо, Конопля в Instagram ставив вподобайки під відео: "Росія – не для слабких та повільних", під відео з нарізкою дій російського футболіста Романа Павлюченка у складі англійського "Тоттенгема", а також під відео з Володимиром Жириновським та його роздумами "як прибрати підкаблучників". Пізніше Конопля прибрав ці впобобайки та вибачився.

Раніше в подібний скандал потрапив румунський форвард "Динамо" Владислав Бленуце. Гравець на своїй сторінці в Tik Tok розміщував проросійські публікації, а після приїзду до Києва йому довелося вибачатися. У результаті Владислав свою першу зарплату пожертвував ЗСУ.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК. У першому турі донеччани обіграли "Абердін" (2:3).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".