Скандал із футболістом збірної України докотився до ЗСУ
-
-
Гравець "Шахтаря" потрапив у неприємну ситуацію
Журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків публічно звернувся до захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі. Напередодні футболіст потрапив у скандал через вподобайки проросійських постів у соцмережах.
Що потрібно знати:
- Коноплі вподобав в Instagram проросійські пости
- Юхим публічно вибачився
- Сеньків запропонував футболісту допомогти українській армії, як це зробив гравець "Динамо" у подібній ситуації
Відповідний коментар Сеньківа доступний на його сторінці в Instagram. Андрій запропонував футболісту зробити донат його батальйону як вибачення.
Пане Юхиме, розумію — помилилися, буває. Пропоную у плані вибачень фінансово підтримати мій 53 окремий розвідувальний батальйон.
Пан Бленуце закинув за схоже першу зарплату на ЗСУ. Хоч щось корисне має бути із цієї ситуації. Дякую.
Зазначимо, Конопля в Instagram ставив вподобайки під відео: "Росія – не для слабких та повільних", під відео з нарізкою дій російського футболіста Романа Павлюченка у складі англійського "Тоттенгема", а також під відео з Володимиром Жириновським та його роздумами "як прибрати підкаблучників". Пізніше Конопля прибрав ці впобобайки та вибачився.
Раніше в подібний скандал потрапив румунський форвард "Динамо" Владислав Бленуце. Гравець на своїй сторінці в Tik Tok розміщував проросійські публікації, а після приїзду до Києва йому довелося вибачатися. У результаті Владислав свою першу зарплату пожертвував ЗСУ.
Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК. У першому турі донеччани обіграли "Абердін" (2:3).
До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".