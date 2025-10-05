Ліга чемпіонів по-новому: у футболі очікуються великі зміни

Головний клубний турнір Європи з футболу очікує чергова реформа

Формат Ліги чемпіонів УЄФА може знову змінитись. Змагання лише вдруге відбуваються в оновленому форматі без груп.

Про реформу у ЛЧ повідомляє cope.es. За інформацією джерела, УЄФА та Суперліга, яка планувала зробити свій супертурнір, ведуть переговори.

Повідомляється, що сторони домовилися про проведення турніру під назвою Champions League (Ліга чемпіонів) з такою кількістю учасників, як зараз (36). Однак замість одного загального етапу очікується введення двох. У першому дивізіоні гратимуть 18 найсильніших клубів Європи, а у другому — решта команд. Після 8 турів перші 8 команд із першої ліги проходять до 1/8 фіналу напряму. Питання про вихід інших 16 команд в 1/16 фіналу ще перебуває на стадії обговорення. Кваліфікація на турнір залишиться без змін.

Таким чином, імениті клуби будуть проводити ігри з такими ж грандами набагато частіше, ніж зараз. Це дозволить підвищити прибутки від ТБ-трансляцій. Окрім того, очікується, що УЄФА створить власну платформу для перегляду поєдинків.

Довідка: Суперліга — нереалізований проєкт щорічного змагання з футболу, в якому повинні взяти участь певна кількість європейських клубів. Через опір УЄФА турнір так і залишився на папері.

