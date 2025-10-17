Футболіст запізнився на тренування і поплатився за це: тренерський задум став хітом у мережі (відео)

Кумедну систему покарань вигадали в "Монако"

Центральний захисник "Монако" та молодіжної збірної Франції Крістіан Мавісса-Елебі назавжди запам’ятає, чому треба приходити на роботу вчасно. У клубі вирішили оригінально покарати молодого гравця за запізнення на тренування.

Що потрібно знати:

Крістіан Мавісса-Елебі спізнився на тренування

У "Монако" вигадали оригінальну систему для покарання футболістів

Мавісса-Елебі волею долі тепер має купити iPhone 16 Pro Max кожному одноклубнику

Відео із покаранням француза стало хітом у мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

Річ у тім, що головний тренер монегасків Себастьян Поконьйолі впровадив незвичайну систему покарань у клубі. Який саме штраф випаде футболістові, що провинився, вирішує доля, а точніше "рулетка покарань".

20-річний Крістіан запізнився і був змушений крутити рулетку у роздягальні перед усім колективом. Стрілка показала на "iPhone 16 Pro Max для всієї команди". Тепер Мавісса-Елебі розщедриться на солідну суму, адже зобов’язаний купити по одному такому смартфону всім партнерам по команді. В основному складі "Монако" зареєстровано 28 гравців, а тому запізнення коштуватиме гравцю приблизно у 24 тисячі євро (понад мільйон гривень). Футболісти "Монако" стрибали від сміху під час "покарання" одноклубника.

Нагадаємо, "Монако" виступає у французькій Лізі 1, де після 7 турів лідирує ПСЖ. До речі, нещодавно до табору паризького суперклубу перейшов українець.