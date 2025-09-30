Ліга чемпіонів: розклад, результати та відеоогляди матчів 2-го туру

Ліга чемпіонів набирає обертів

У вівторок, 30 вересня, стартує другий тур основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Перший тур ЛЧ подарував уболівальникам масу емоцій та кілька несподіваних результатів.

Що потрібно знати

Українські клуби не кваліфікувалися в основний етап ЛЧ.

У центральній грі туру зустрінуться "Барселона" та ПСЖ.

Другий тур ЛЧ розпочнеться 30 вересня та завершиться 1 жовтня.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів другого туру ЛЧ. Ігри пройдуть 30 вересня та 1 жовтня.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 1-го туру Ліги чемпіонів (оновлюється)

Вівторок, 30 вересня

19:45. "Аталанта" — "Брюгге"

19:45. "Кайрат" — "Реал"

22:00. "Буде-Глімт" — "Тоттенгем"

22:00. "Атлетіко" — "Айнтрахт"

22:00. "Марсель" — "Аякс"

22:00. "Інтер" — "Славія"

22:00. "Галатасарай" — "Ліверпуль"

22:00. "Челсі" — "Бенфіка"

22:00. "Пафос" — "Баварія"

Середа, 1 жовтня

19:45. "Юніон" — "Ньюкасл"

19:45. "Карабах" — "Копенгаген"

22:00. "Наполі" — "Спортінг"

22:00. "Вільярреал" — "Ювентус"

22:00. "Арсенал" — "Олімпіакос"

22:00. "Баєр" — ПСВ

22:00. "Монако" — "Манчестер Сіті"

22:00. "Барселона" — ПСЖ

22:00. "Боруссія" Д — "Атлетік"

Турнірне становище команд у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, у центральному матчі 1-го туру Ліги чемпіонів "Баварія" не помітила "Челсі". Минулого сезону перемогу в ЛЧ здобув французький "Парі Сен-Жермен". До слова, парижани також виграли Суперкубок УЄФА.