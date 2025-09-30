Ліга чемпіонів: розклад, результати та відеоогляди матчів 2-го туру
Ліга чемпіонів набирає обертів
У вівторок, 30 вересня, стартує другий тур основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Перший тур ЛЧ подарував уболівальникам масу емоцій та кілька несподіваних результатів.
Що потрібно знати
- Українські клуби не кваліфікувалися в основний етап ЛЧ.
- У центральній грі туру зустрінуться "Барселона" та ПСЖ.
- Другий тур ЛЧ розпочнеться 30 вересня та завершиться 1 жовтня.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів другого туру ЛЧ. Ігри пройдуть 30 вересня та 1 жовтня.
Розклад, результати та відеоогляди матчів 1-го туру Ліги чемпіонів (оновлюється)
Вівторок, 30 вересня
19:45. "Аталанта" — "Брюгге"
19:45. "Кайрат" — "Реал"
22:00. "Буде-Глімт" — "Тоттенгем"
22:00. "Атлетіко" — "Айнтрахт"
22:00. "Марсель" — "Аякс"
22:00. "Інтер" — "Славія"
22:00. "Галатасарай" — "Ліверпуль"
22:00. "Челсі" — "Бенфіка"
22:00. "Пафос" — "Баварія"
Середа, 1 жовтня
19:45. "Юніон" — "Ньюкасл"
19:45. "Карабах" — "Копенгаген"
22:00. "Наполі" — "Спортінг"
22:00. "Вільярреал" — "Ювентус"
22:00. "Арсенал" — "Олімпіакос"
22:00. "Баєр" — ПСВ
22:00. "Монако" — "Манчестер Сіті"
22:00. "Барселона" — ПСЖ
22:00. "Боруссія" Д — "Атлетік"
Нагадаємо, у центральному матчі 1-го туру Ліги чемпіонів "Баварія" не помітила "Челсі". Минулого сезону перемогу в ЛЧ здобув французький "Парі Сен-Жермен". До слова, парижани також виграли Суперкубок УЄФА.