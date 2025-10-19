У футболі перед ЧС-2026 запровадять "правило Венгера": що зміниться

Кількість голів у футболі збільшиться

У грі мільйонів готують велику реформу правила офсайду. Очікується, що Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) розгляне зміну правил футболу в листопаді 2024 року.

Що потрібно знати

У футболі хочуть змінити правило положення "поза грою"

Нове правило, запропоноване Венгером, може з’явитися на ЧС-2026

Дане нововведення збільшить кількість голів та видовищність футболу

Про це повідомляє cadenaser. За інформацією джерела, так зване "правило Венгера", запропоноване іменитим тренером, керівником відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсеном Венгером, має великі шанси на впровадження.

Очікується, що зміна правила офсайду після розгляду буде поставлена на голосування з метою його затвердження. Голосування відбудеться у березні 2026 року. Колишній іспанський арбітр та експерт із суддівства Cadena SER Едуардо Ітурральде Гонсалес вважає, що ФІФА запровадить це нововведення після клубного сезону, а дебютує "правило Венгера" на чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці.

Правило Венгера

Положення "поза грою" фіксується тільки в тому випадку, якщо гравець усім тілом ближче до лінії воріт суперника, ніж м’яч та передостанній гравець суперника. Якщо хоча б одна (будь-яка) частина тіла, якою можна забити гол, знаходиться на лінії останнього захисника або позаду неї, то гравець не знаходиться в офсайді, навіть якщо інші частини заступають за цю лінію.

Едуардо Ітурральде Гонсалес прокоментував правило Венгера

На цей час офсайд фіксується в момент передачі на гравця, якщо будь-яка частина його тіла, якою можна забити гол, знаходиться на половині поля суперника (за винятком середньої лінії) і при цьому ближче до лінії воріт, ніж м’яч і передостанній футболіст, що обороняється.

Офсайд у матчі ЧС-2022 Саудівська Аравія — Аргентина зафіксували, адже плече атакувального гравця знаходилося ближче до воріт суперника

