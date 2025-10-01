Забарний допоміг ПСЖ перемогти "Барселону" у Лізі чемпіонів (відео)
В Іспанії пройшла велика гра
У середу, 1 жовтня, "Барселона" у центральному поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 приймала "Парі Сен-Жермен". Обидві команди стартували на турнірі з перемог.
Що потрібно знати
- "Барселона" та ПСЖ зіграли у центральному поєдинку туру ЛЧ
- Синьо-гранатові приймали парижан на "Олімпік Льюїс Компаніс", адже відкриття оновленого "Камп Ноу" відкладається
- За ПСЖ у стартовому складі вийшов українець Ілля Забарний, який у першому таймі зробив неймовірний сейв
Зустріч, що проходила у Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", завершилася з рахунком 1:2 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".
Каталонці володіли відчутною перевагою у першому таймі та закономірно забили. На 19-й хвилині Ферран Торрес уникнув офсайду і відкрив рахунок, замкнувши простріл Решфорда. Синьо-гранатові могли забити ще, але якимось дивом Забарний у падінні з лінії воріт заблокував постріл того самого Феррана. Проте французи відігралися до перерви. На 38-й хвилині Сенні Маюлю після передачі Нуну Мендеша зрівняв рахунок.
У другому таймі ПСЖ вирівняв гру, а під завісу зустрічі шокував господарів. На 90-й хвилині Гонсалу Рамуш приніс парижанам перемогу після ідеальної передачі Хакімі.
Повний відеоогляд матчу "Барселона" — ПСЖ буде доступний тут пізніше.
Нагадаємо, Забарний вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до парижан у серпні 2025 року, попри наявність російського воротаря Матвія Сафонова. До речі, росіянин уже потрапляв у конфуз через фото з українцем.