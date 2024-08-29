У Лізі Чемпіонів тепер все по-новому: на який сюрприз чекає "Шахтар"

Вийти в 1/8 фіналу тепер буде набагато складніше

У четвер, 29 серпня, відбудеться жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Турнір пройде у оновленому форматі.

"Телеграф" коротко розповідає про головні зміни у головному єврокубку. Основною відмінністю від торішнього розіграшу стане відсутність групового етапу.

В оновленій Лізі чемпіонів кількість учасників основного етапу зросте з 32 до 36, при цьому усі 36 клубів гратимуть в одній лізі. Також зросте кількість матчів — з 6 до 8. Це нововведення збільшить кількість топ-матчів вже на першій стадії турніру, а УЄФА отримає додатковий прибуток.

За підсумками 8 турів визначаться перші 8 команд, які вийдуть у плей-оф безпосередньо, а команди, що посіли місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові ігри за місце у 1/8 фіналу, решта вилетить із єврокубків. Плей-оф пройде за стандартною олімпійською системою, щоправда, шлях до фіналу частково залежатиме від місця команди, яке вона зайняла на основному етапі.

Головним сюрпризом для "Шахтаря" та інших учасників ЛЧ 2024/25 стане жеребкування, яке частково буде проведено за допомогою комп’ютерної програми. Крім того, тепер місце в кошику має лише номінальний характер, адже всі клуби зіграють по 2 матчі з клубами з кожного кошика.

Так само пройде й основний етап і в Лізі Європи. У ЛЄ Україну представить київське "Динамо". А ось у Лізі конференцій буде лише одна відмінність від двох інших єврокубків — турів буде не вісім, а шість.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Олександрії" у матчі УПЛ. Це сталося після суддівського скандалу, пов’язаного з Гірниками.