Ліга чемпіонів: розклад, результати та відеоогляди матчів 1-го туру (оновлюється)

Стартує головний клубний турнір Європи з футболу

У вівторок стартує основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. На жаль, українські клуби не зіграють у цьому розіграші найпрестижнішого єврокубка.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів стартового туру ЛЧ. Ігри вперше пройдуть не лише у вівторок та середу, а й у четвер.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 1-го туру Ліги чемпіонів (оновлюється)

Вівторок, 16 вересня

19:45 "Атлетік" Більбао (Іспанія) – "Арсенал" (Англія)

19:45 ПСВ (Нідерланди) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Марсель" (Франція)

22:00 "Тоттенхем" (Англія) – "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Середа, 17 вересня

19:45 "Олімпіакос" (Греція) – "Пафос" (Кіпр)

19:45 "Славія" Прага (Чехія) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Аякс" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) – "Челсі" (Англія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

22:00 ПСЖ (Франція) – "Аталанта" (Італія)

Четвер, 18 вересня

19:45 "Брюгге" (Бельгія) — "Монако" (Франція)

19:45 "Копенгаген" (Данія) – "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) – "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Наполі" (Італія)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Спортінг" (Португалія) – "Кайрат" (Казахстан)

Нагадаємо, напередодні в Лізі чемпіонів відбулося жеребкування основного етапу. Кожна команда зіграє із 8 іншими в рамках єдиної ліги. Перші 8 клубів вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, наступні 16 команд зіграють у раунді плей-оф, решта вилетить із єврокубків. Чинним переможцем ЛЧ є французький ПСЖ.