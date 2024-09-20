Найкращий шахіст світу принизив Росію у прямому ефірі (відео)

Норвежець не став прогинатися від російського впливу у шахах

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен отримав нагороду найкращого гравця за останні 100 років. Цікаво, що вручав йому приз президент Міжнародної федерації шахів (FIDE) росіянин Аркадій Дворкович, який раніше обіймав високу посаду в Росії.

Про це повідомляє пресслужба FIDE у соцмережі Х. Магнус прямо зі сцени видав потужну промову, підтримавши російського опозиціонера Гаррі Каспарова, а також закликав шаховий світ не скасовувати санкції проти РФ та Білорусі.

"Дещо дивно отримувати цю нагороду, поки я ще активний гравець. Зараз я, якщо бути чесним, більше думаю про матч збірної Норвегії проти В’єтнаму.

Звичайно, я мав прийняти цю нагороду, але, на мою думку, Гаррі Каспаров мав кращу кар’єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно думаю, що він більше заслуговує на це.

Принаймні я скажу на честь Гаррі, бо я впевнений, що він скористався можливістю дати пораду не скасовувати санкції проти російської та білоруської шахових федерацій.

Ось і я говорю те саме", — сказав Карлсен.

33-річний Карлсен є 16-м чемпіоном світу (2013-2023), 7-кратним чемпіоном світу у бліці та 5-кратним чемпіоном у рапіді.

Нагадаємо, Апеляційна палата комісії з етики FIDE скасувала рішення про позбавлення членства Федерації шахів Росії (ФШР). Напередодні російський гросмейстер-пропагандист Сергій Карякін став сенатором у Раді федерації РФ.