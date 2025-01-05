Найкращий шахіст світу зіграв весілля (фото)

Весілля відбулося відразу після чемпіонату світу з шахів

16-й чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен одружився. Нещодавно норвежця визнали найкращим гросмейстером століття.

Весілля новоспечений чемпіон світу зі бліцу зіграв ще в суботу, 4 січня. Про це повідомляє NRK.

Обранкою 34-річного Карлсена стала 26-річна норвежка Вікторія Мелоун. Церемонія одруження відбулася в Осло (Норвегія) у каплиці Холменколлену.

Магнус Карлсен одружився.

Весілля Магнуса Карлсена та Вікторії Мелоун в Осло. Фото: Getty Images

Магнус Карлсен та Вікторія Мелоун. Фото: Getty Images

Магнус Карлсен цілує Вікторію Мелоун на весіллі. Фото: Getty Images

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з рапіду в Нью-Йорку стався скандал. Організатори заборонили Карлсену грати у джинсах. Пізніше Глава МЗС РФ Сергій Лавров зробив випад у бік президента України Володимира Зеленського, коментуючи інцидент із Магнусом. Додамо, що норвежець пізніше виграв ЧС по бліцу, розділивши перемогу з нейтральним росіянином Яном Непомнящим. На турнірі Карлсен грав у джинсах.

Раніше Карлсен закликав не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації шахів (FIDE). Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича. Потім у РФ зажадали, щоб Магнус повернув гроші, зароблені у Росії.