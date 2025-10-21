Помер відомий шахіст українського походження: у його смерті звинувачують російського гросмейстера

У США не стало відомого шахіста та популяризатора шахів

У жовтні 2025 року не стало популярного американського шахіста та стрімера Даніеля Народицького. Йому було лише 29 років.

Що потрібно знати:

Помер відомий американський шахіст Даніель Народицький

У мережі у смерті гросмейстера звинувачують чемпіона світу з РФ Володимира Крамника

Батько Народицького родом з України

Причину смерті популяризатора шахів не названо, а в мережі в трагедії звинувачують 14-го чемпіона світу з Росії Володимира Крамника. Росіянину довелося навіть виправдовуватись у соцмережі Х.

Річ у тому, що за день до трагедії Крамник написав про стрім Народицького, що американець нібито перебуває під важкими речовинами й потребує допомоги друзів. Володимир додав, що на Даніелі, можливо, позначився конфлікт із Chess.com та Freestyle Chess, які прибрали американця з позиції коментатора.

У мережі масово розкритикували Крамника, вважаючи, що саме росіянин винен у раптовій смерті Народицького. Користувачі вважають, що Володимир своїми публікаціями цькував Даніеля.

З 2024 року 14-й чемпіон світу жорстко звинувачував американця у шахрайстві в онлайн-шахах. Звинувачення доведено не було. Народицький ще тоді скаржився на нападки Крамника.

Це перейшло всі допустимі межі. Я втомився вибирати вислови: він намагається зруйнувати моє життя, він намагається завдати мені емоційної та фізичної шкоди. Даніель Народицький

Крамник після нападок користувачів звинуватив "друзів" загиблого в тому, що вони приховували проблеми Народицького.

Заплачена занадто висока ціна, але якщо я єдина людина, яка кричала про очевидні і давні проблеми Дані, які викликають тривогу і вимагають термінових заходів від оточуючих, у той час як його "друзі" подбали тільки про те, щоб приховати це і замісти докази. Якщо так, то все це прогнило наскрізь. Я принаймні зробив усе можливе, щоб попередити людей про необхідність терміново щось зробити. Тим, хто воліє звинувачувати та соромити, замість того щоб допомогти, скажу: сталася жахлива трагедія, і я сподіваюся, що її розслідують належним чином. Володимир Крамник

Довідка: Даніель Народицький народився в сім’ї математика з України та піаністки з Азербайджану. У віці 18 років став гросмейстером. Займав 151 місце у світовому рейтингу FIDE (Міжнародна шахова федерація) та 17-ту позицію у рейтингу американських шахістів. Прославився завдяки своїм стрімам по популяризації шахів, вів популярний блог на YouTube (близько півмільйона підписників).

Останнє відео Народицького у YouTube

Нагадаємо, нещодавно в Батумі (Грузія) відбувся командний чемпіонат Європи з шахів. Чоловіча збірна України на турнірі виборола "золото", а жіноча — "срібло".