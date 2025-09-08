Російська шахістка поскаржилася на українку

Українка не потиснула руку росіянці

Російська шахістка Валентина Гуніна заявила, що українка Марія Музичук не потиснула їй руку перед партією на престижному турнірі FIDE "Велика швейцарка". Нещодавно FIDE допустила збірні РФ та Білорусі до командних змагань, щоправда, з деякими обмеженнями.

Відповідний пост Гуніна написала на своєму telegram-каналі. Валентина обговорювала це з іншою росіянкою Анною Шухман, адже та також грала з українкою (Анною Музичук).

Мені не потиснули руку. Ми з Анею Шухман обговорювали це перед туром. Хоча на технічних зборах нічого такого не було. Валентина Гуніна

Згодом Гуніна повідомила, що на її telegram-канал "напали" українські хейтери.

Хейтерів то набігло відразу. Особливо на мові. Канал не про політику. А про шахове порося (назва каналу — Ред.), нагадую. Нема чого писати гидоти й ставити безглузді смайлики. Усім добра. Валентина Гуніна

Зазначимо, це не перший подібний випадок на турнірі. Раніше український шахіст Андрій Волокітін не став тиснути руку російському гросмейстеру Яну Непомнящему. Додамо, що партії сестер Музичук та Волокітіна з "нейтральними" росіянами завершилися внічию.

"Велика швейцарка-2025" проходить у Самарканді (Узбекистан) з 3 по 16 вересня по швейцарській системі в 11 турів за участю 114 шахістів у відкритому чоловічому турнірі та 56 шахісток — у жіночому. Чоловіки грають за призовий фонд у розмірі 625 тисяч доларів, шахістки розділять 230 тисяч доларів призових. Крім того, на турнірі розігруються путівки на турнір претендентів.

Раніше Комісія FIDE з етики та дисципліни ухвалила остаточне рішення у справі про читерство колишнього українського шахіста Кирила Шевченка. У 2023 році уродженець Києва вирішив виступати за Румунію.