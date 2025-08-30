Шахіст, який проміняв Україну на Румунію, позбавлений звання гросмейстер через читерство

22-річний шахіст визнав свою провину і не зможе виступати до жовтня 2026 року

Комісія Міжнародної шахової федерації (FIDE) з етики та дисципліни ухвалила остаточне рішення у справі румунського шахіста Кірілла Шевченка. До речі, 2023 року уродженець Києва вирішив виступати за Румунію.

В результаті розгляду справи FIDE позбавила Шевченка звання "гросмейстер". Про це повідомляє пресслужба Федерації на своєму офіційному сайті.

Комісія вирішила, що Кірілл винний у справі про шахрайство. 2024 року на змаганнях в Іспанії шахіст користувався телефоном, що заборонено правилами, сховавши його в туалеті. У вбиральні Шевченко відкривав шаховий ресурс "Lichess". Кірілл став найрейтинговішим шахістом, покараним за шахрайство наживо.

У результаті шахова влада ввела проти колишнього українця санкції:

Трирічна всесвітня заборона на участь у всіх рейтингових турнірах під егідою FIDE.

Заборона на один рік буде припинена за умови відсутності подальших порушень.

Заборона діє з 19 жовтня 2024 року до 18 жовтня 2026 року, а призупинена частина діє до 18 жовтня 2027 року.

Звання гросмейстера анулюється з моменту опублікування рішення.

Довідка: Кірілл Шевченко — чемпіон України з вирішення шахових композицій в особистому та командному заліку, срібний призер чемпіонату Європи-2023. У 9 років став кандидатом у майстри спорту, у 13 – міжнародним майстром, а у 15 – гросмейстером. З рейтингом 2694 посідав 39 місце в рейтингу FIDE (найвища позиція в кар'єрі, червень 2023 року).

Нагадаємо, FIDE допустила збірні РФ та Білорусі до командних змагань у нейтральному статусі. Рішення стосується лише юніорів (до 18 років) та спортсменів з обмеженими можливостями.