З окопа на Євро: український воїн став чемпіоном Європи, тренуючись у бліндажі

Шахіст підтримував форму на війні онлайн

Нещодавно в Батумі (Грузія) відбувся командний чемпіонат Європи з шахів. Чоловіча збірна України на турнірі виборола "золото", а жіноча — "срібло".

Що потрібно знати:

Чоловіча збірна України з шахів сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи-2025

Головним героєм Синьо-жовтих став Ігор Коваленко, який понад три роки воює на фронті

Коваленко виграв 5 партій із 8 на турнірі

Головною ударною силою України на турнірі виступив Ігор Коваленко. Шахіст вже понад три роки воює проти російських окупантів. Дивовижну історію успіху Ігоря розповів громадський діяч, співзасновник проєкту Комплексного військово-цивільного простору відновлення "Гарту" Юлій Морозов.

Ігор Коваленко

Морозов підкреслив, що "золото" України на командній першості — заслуга всієї збірної, проте не можна не відзначити внесок Коваленка в загальний успіх. Ігор виграв 5 із 8 партій, при цьому не програвши жодного разу. Це вражає, адже захисник України підтримував форму, граючи онлайн між копанням траншей та виконанням завдань з радіорозвідки чи коригування артилерії. І лише з 2025 року у нього трохи змінилися умови служби: тепер він має можливість відлучатися з місця служби на ключові турніри або на сеанс одночасної гри з дітьми на Київському вокзалі. Також Юлій навів цитату шахіста про війну.

Я тут навчився цінувати життя — жити, а не просто працювати. Ми постійно кудись біжимо, не маючи навіть хвилини, щоб озирнутися й побачити, чого вже досягли. Щоранку, виходячи з окопу, я дивився на схід сонця. Спостерігав, як навколо рухається життя: бігають їжачки, метушаться польові миші, прослизає маленька змія. Травень. Дерева цвітуть. І посеред вибухів, серед стрілянини ти раптом усвідомлюєш — ти живий. Бачиш усе це й просто дякуєш Богові. Розумієш, що щастя — у цьому моменті. Треба прожити день гідно, взяти з нього все, що можеш, бо не знаєш, чи настане завтра. І чи ти сам побачиш це завтра. Ігор Коваленко

Повний текст Морозова про успіх збірної України з шахів

Ігор Коваленко на війні

Результати збірної України на командному Євро-2025 з шахів:

Руслан Пономарьов (2633) – 4 очки з 8 (+0=8-0) Андрій Волокітін (2617) – 3 із 6 (+1=4-1) Антон Коробов (2596) – 2,5 із 6 (+0=5-1) Ігор Коваленко (2669) – 6,5 із 8 (+5=3-0) Ігор Самуненков (2568) – 5,5 із 8 (+3=5-0)

Капітан – Олександр Белявський, тренер – Адріан Міхальчишин

Підсумкова таблиця командного чемпіонату Європи серед чоловіків

Україна – 15 (+7=1-1) Азербайджан — 13 (+5 = 1-1) Сербія – 13 (+6=1-2) Німеччина – 12 Румунія – 12 Грузія-2 – 12…

Ігор Коваленко тренувався на війні у вільний час у бліндажі/Фото: instagram.com/ukrsportbase

Коваленко служить у 3-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. За бойові заслуги Ігоря було нагороджено орденом "За мужність" III ступеня. Нагороду йому вручив особисто президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський нагородив Ігоря Коваленка

