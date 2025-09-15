"1+1=3": гаряча українська спортсменка чекає на дитину (відео)

1+1=3.

Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили та мріяли.

Коли здалося, що весь світ зруйнований і в нашому житті не залишилося нічого прекрасного, ми за кілька днів дізнаємося про тебе.

Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо нашого янголятка.