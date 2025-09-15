Рус

"1+1=3": гаряча українська спортсменка чекає на дитину (відео)

Михайло Корнілов
Марина Бех Романчук та Михайло Романчук
Марина Бех Романчук та Михайло Романчук. Фото instagram.com/marynabekh

Відома українка повідомила про вагітність

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, повідомила, що стане мамою. Напередодні спортсменка потрапила в допінговий скандал.

Відповідний коментар Бех-Романчук розмістила на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що батьком дитини є чоловік спортсменки, відомий український плавець Михайло Романчук.

1+1=3.

Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили та мріяли.

Коли здалося, що весь світ зруйнований і в нашому житті не залишилося нічого прекрасного, ми за кілька днів дізнаємося про тебе.

Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо нашого янголятка.

Марина Бех-Романчук

Зазначимо, Марина не лише успішна спортсменка, а й відома блогерка. Українка часто постить пікантні фото, які збирають тисячі вподобайок.

  • Довідка : Марина Бех-Романчук — срібна призерка чемпіонатів світу зі стрибків у довжину та потрійному стрибку, чемпіонка Європи у потрійному стрибку та віцечемпіонка Європи у стрибках у довжину, кілька разів перемагала на етапах "Діамантової ліги" (стрибки в довжину).
  • Михайло Романчук — дворазовий призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон світу на короткій воді 2018 року, багаторазовий призер чемпіонатів світу, багаторазовий чемпіон Європи та України, переможець літньої Універсіади 2017 року. Спеціалізується у плаванні на дистанціях 400, 800 та 1500 метрів вільним стилем, також виступає у плаванні на відкритій воді.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 Бех-Романчук сенсаційно не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання у Парижі.

