"Зумери розважаються": новий жорсткий вид спорту набирає популярності в Україні (відео)

Що буде якщо схрестити бокс із футболом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Кременчуці (Полтавська область) молоді люди займалися футбоксом. Цей вид спорту поєднує елементи футболу та боксу.

Що потрібно знати

На Полтавщині помітили незвичайне тренування

Діти займалися футбоксом

У мережі неоднозначно прокоментували це заняття

Кадри з незвичайним тренуванням завірусилися в мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

На відео група молодих людей грають у футбол у боксерських рукавичках та шоломах. У будь-який момент суперник може розпочати обмін ударами, особливу увагу приділяють гравцю, який володіє м’ячем. До речі, не допускаються нечесні бої — "дуелі" проходять віч-на-віч.

В Україні футбокс з’явився ще торік як частина тренувань в одній зі спортивних шкіл. Відео з новим видом спорту набирають мільйони переглядів, правда, не всім він до вподоби. Один із користувачів пожартував, що футбоксом займаються "зумери", яким просто нудно.

До речі, бокс і футбол — найпопулярніші види спорту в Україні, проте змішаному виду дуже далеко до своїх "батьків".

Раніше британський боксер, олімпійський чемпіон-2012, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа показав свою актуальну форму. Британець працює під захистом Олександра Усика.