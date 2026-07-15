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"Зумери розважаються": новий жорсткий вид спорту набирає популярності в Україні (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Усик грає у футбол Новина оновлена 15 липня 2026, 21:11
Олександр Усик грає у футбол. Фото Getty Images

Що буде якщо схрестити бокс із футболом

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У Кременчуці (Полтавська область) молоді люди займалися футбоксом. Цей вид спорту поєднує елементи футболу та боксу.

Що потрібно знати

  • На Полтавщині помітили незвичайне тренування
  • Діти займалися футбоксом
  • У мережі неоднозначно прокоментували це заняття

Кадри з незвичайним тренуванням завірусилися в мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

На відео група молодих людей грають у футбол у боксерських рукавичках та шоломах. У будь-який момент суперник може розпочати обмін ударами, особливу увагу приділяють гравцю, який володіє м’ячем. До речі, не допускаються нечесні бої — "дуелі" проходять віч-на-віч.

В Україні футбокс з’явився ще торік як частина тренувань в одній зі спортивних шкіл. Відео з новим видом спорту набирають мільйони переглядів, правда, не всім він до вподоби. Один із користувачів пожартував, що футбоксом займаються "зумери", яким просто нудно.

До речі, бокс і футбол — найпопулярніші види спорту в Україні, проте змішаному виду дуже далеко до своїх "батьків".

Раніше британський боксер, олімпійський чемпіон-2012, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа показав свою актуальну форму. Британець працює під захистом Олександра Усика.

Теги:
#Футбол #Бокс