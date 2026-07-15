"Зумеры развлекаются": новый жесткий вид спорта набирает популярность в Украине (видео)

Что будет если скрестить бокс с футболом

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В Кременчуге (Полтавская область) молодые люди занимались футбоксом. Этот вид спорта сочетает элементы футбола и бокса.

Что нужно знать

В Полтавской области заметили необычную тренировку

Дети занимались футбоксом

В сети неоднозначно прокомментировали данное занятие

Кадры с необычной тренировкой завирусились в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

На видео группа молодых людей играют в футбол в боксерских перчатках и шлемах. В любой момент соперник может начать обмен ударами, особое внимание уделяется игроку, владеющему мячом. К слову, не допускаются нечестные бои — "дуэли" проходят один на один.

В Украине футбокс появился еще в прошлом году, как часть тренировок в одной из спортивных школ. Видео с новым видом спорта набирают миллионы просмотров, правда, не всем он по нраву. Один из пользователей пошутил, что футбоксом занимаются "зумеры", которым просто скучно.

К слову, бокс и футбол — самые популярные виды спорта в Украине, однако смешанному виду очень далеко до своих "родителей".

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