Українці, пов'язані з Партією регіонів, витісняють чеських інвесторів з газового ринку

Владімір Путін робить ставку на холодну зиму. Він знищує українську енергосистему, щоб шантажувати газом.

Саме наприкінці цього року має закінчитися п’ятирічний контракт між Україною і РФ щодо транзиту газу. Він може стати останнім. Путін шукає можливостей його продовжити: схиляє до перемовин різні країни як Австрію чи Азербайджан і тисне на Київ знищеною енергоструктурою.

Україна активно шукає способів децентралізації генеруючих енергетичних потужностей. Особливо тих, що працюють на природному газі. Приватні та державні компанії поступово нарощують обсяги видобутку блакитного палива, перед зимою, яку прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав "можливо, найважчою".

Однією з позитивних новин літа став початок видобутку газу європейським інвестором. Чесько-українське ТОВ "Горизонти" отримало спецдозвіл на розробку Тинівської площі у січні 2022 року, лише за місяць до російського вторгнення. За цей час компанія інвестувала близько 500 млн грн у розробку, включаючи проведення 3D-сейсміки та буріння п'яти нових свердловин. Зупинка видобутку означає втрату близько 5 млн кубометрів газу щомісяця, що призводить до втрат Держбюджету на суму приблизно 10 млн грн, включно з 250 тис. грн рентних платежів щоденно.

Однак, ТОВ "Горизонти" одразу ж стикнулося з чорним піаром і судовими обмеженнями. Буквально за 2 місяці ТОВ "Горизонти" змушене було повністю зупинити видобуток природного газу на Тинівському родовищі. Через рішення суду за позовом ТОВ "Нафтогазрембуд-1". До зупинки "Горизонти" видобували 150 тисяч кубометрів газу щоденно.

ТОВ "Нафтогазрембуд-1", яка має інший спецдозвіл на користування родовищем, отримали право на діяльність на Тинівському газовому родовищі у 2011-му за часів проросійського Віктора Януковича. Тобто компанія активізувала діяльність, коли корупція в країні процвітала. Після втечі Януковича "Нафтогазрембуд-1" намагалися розширити свою діяльність, однак держава відмовляла. "Нафтогазрембуд-1" почав битву лобізмом, чорним піаром і численними справами у судах.

У грудні 2021 року чесько-українське ТОВ "Горизонти" в абсолютно чесний спосіб отримало за понад 27 мільйонів гривень спецдозвіл на Тинівське нафтогазове родовище під час онлайн-аукціону Державної служби геології та надр України. Таким чином держава дала право на користування ділянкою чесному іноземному бізнесу — ТОВ "Горизонти". І навіть незважаючи на війну чехи продовжили величезні інвестиції в Україну. Однак, як і раніше, "Нафтогазрембуд-1" знову взявся за своє — через чорний піар, лобізм і судові рішення — зупинили видобуток газу.

Керівником ТОВ "Нафтогазрембуд-1" є Володимир Яцик, а власником – Ростислав Околіт. Яцика фактично в бізнес ввів Дмитро Фірташ. Також Яцик очолював місцевий осередок партії екснардепа від забороненої ОПЗЖ Наталії Королевської. А після 2014 року балотувався як кандидат від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Цими зв’язками він усюди хизується, аби в будь-який спосіб досягати свого. Ростислав Околіт фактично є підставним власником. Усім в "Нафтогазрембуд-1" курує Володимир Яцик.

Ситуація між цими двома газовими гігантами у критичний час підриває країну. Під тиском Путіна Україна начебто заявляє про наміри збільшити видобуток газу, однак, Держгеонадра і суди, вкотре зупиняють видачу спеціальних дозволів на розробку родовищ саме у вкрай важливий передзимовий період для чесних інвесторів. Це грає на руку винятково місцевим бізнес-кланам, що працюють методами часів Януковича.

Поки Україна на шляху до вступу в ЄС, нам всім треба відповісти на запитання: Чи є у нас місце для бізнесу, що ментально сформувався і розрісся за часів проросійської й корумпованої Партії Регіонів. Поки прозорий європейський бізнес страждає, "Нафтогазрембуд-1" діє заради своєї вигоди, а не на благо країни, яка працює в умовах воєнного часу.