Украинцы, связанные с Партией регионов, вытесняют чешских инвесторов с газового рынка

Владимир Путин делает ставку на холодную зиму. Он уничтожает украинскую энергосистему, чтобы шантажировать газом.

Именно в конце этого года должен закончиться пятилетний контракт между Украиной и РФ по транзиту газа. Он может стать последним. Путин ищет возможности его продлить: склоняет к переговорам разные страны, такие как Австрия или Азербайджан, и давит на Киев уничтоженной энергоструктурой.

Украина активно ищет способы децентрализации генерирующих энергетических мощностей. Особенно работающих на природном газе. Частные и государственные компании постепенно наращивают объемы добычи голубого топлива перед зимой, которую премьер-министр Денис Шмигаль назвал "возможно, самой тяжелой".

Одной из положительных новостей лета стало начало добычи газа европейским инвестором. Чешско-украинское ООО "Горизонты" получило спецразрешение на разработку Тиновской площади в январе 2022 года, всего за месяц до российского вторжения. За это время компания инвестировала около 500 млн. грн. в разработку, включая проведение 3D-сейсмики и бурение пяти новых скважин. Остановка добычи означает потерю около 5 млн. кубометров газа ежемесячно, что приводит к потерям Госбюджета на сумму примерно 10 млн. грн., включая 250 тыс. грн. рентных платежей ежедневно.

Однако ООО "Горизонты" сразу же столкнулось с черным пиаром и судебными ограничениями. Буквально через 2 месяца ООО "Горизонты" вынуждено было полностью остановить добычу природного газа на Тыновском месторождении. Из-за решения суда по иску ООО "Нефтегазремстрой-1". До остановки "Горизонты" добывалось 150 тысяч кубометров газа ежедневно.

ООО "Нефтегазремстрой-1", имеющее другое спецразрешение на пользование месторождением, получили право на деятельность на Тыновском газовом месторождении в 2011-м во времена пророссийского Виктора Януковича. То есть, компания активизировала деятельность, когда коррупция в стране процветала. После побега Януковича "Нефтегазремстрой-1" пытались расширить свою деятельность, однако государство отказывало. "Нефтегазремстрой-1" начал битву лоббизмом, черным пиаром и многочисленными делами в судах.

В декабре 2021 года чешско-украинское ООО "Горизонты" абсолютно честным образом получило за более 27 миллионов гривен спецразрешение на Тиновское нефтегазовое месторождение во время онлайн-аукциона Государственной службы геологии и недр Украины. Таким образом, государство дало право на пользование участком честному иностранному бизнесу — ООО "Горизонты". И даже несмотря на войну, чехи продолжили огромные инвестиции в Украину. Однако по-прежнему "Нафтогазрембуд-1" снова взялся за свое — из-за черного пиара, лоббизма и судебных решений — остановили добычу газа.

Руководителем ООО "Нефтегазремстрой-1" является Владимир Яцик, а владельцем – Ростислав Околит. Яцика фактически в бизнес ввел Дмитрий Фирташ. Также Яцик возглавлял местную ячейку партии экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Наталии Королевской. А после 2014 года баллотировался как кандидат от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Этими связями он всюду кичится, чтобы любым способом достигать своего. Ростислав Околит фактически является подставным владельцем. Всем в "Нефтегазремстрой-1" курирует Владимир Яцик.

Ситуация между двумя газовыми гигантами в критическое время подрывает страну. Под давлением Путина Украина вроде бы заявляет о намерениях увеличить добычу газа, однако, Госгеонадра и суды, в который раз останавливают выдачу специальных разрешений на разработку месторождений именно в крайне важный предзимний период для честных инвесторов. Это играет на руку исключительно местным бизнес-кланам, работающим методами времен Януковича.

Пока Украина на пути к вступлению в ЕС, нам всем нужно ответить на вопрос: Есть ли у нас место для бизнеса, который ментально сформировался и розросся во времена пророссийской и коррумпированной Партии Регионов. Пока прозрачный европейский бизнес страдает, "Нафтогазрембуд-1" действует ради своей выгоды, а не во благо страны, работающей в условиях военного времени.