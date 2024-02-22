Як можна і не можна заряджати телефон: три головні міфи, про які чув кожен

Ці міфи вже давно стали популярними

Є безліч правил заряджання мобільних телефонів, щоб не нашкодити акумулятору. Але водночас серед них є міфи, які вже існують роками. Слід розібратися, як насправді слід заряджати телефон і чого не варто боятися робити.

Важливо врахувати, що акумулятор є ключовим елементом будь-якого мобільного пристрою. Ця деталь швидше за інших виходить з ладу і вимагає заміни. Нерідко це пов’язано з неправильним використанням, зокрема неправильним процесом зарядки.

Напевно багато хто хоча б раз чув, що новий телефон після покупки потрібно повністю розрядити, а потім повністю зарядити до 100%. Експерти кажуть, що це лише міф.

Всі мобільні пристрої тестуються виробником, і їхній заряд доводиться до прийнятного для подальшого транспортування та зберігання на складі або в магазині до самої покупки. Самі виробники вважають абсолютно марною початкову повну розрядку. Але водночас повністю зарядити акумулятор до 100% бажано.

Міф №2 пов’язаний з тим, що небезпечно залишати телефон на зарядці після того, як акумулятор повністю зарядився. Як стверджують виробники, телефони мають відповідний контролер, який управляє процесом зарядки. Тому така ситуація не зашкодить гаджету. І все ж таки фахівці не рекомендують зловживати такою звичкою. До того ж для продовження терміну служби батареї бажано розпочинати зарядку за показниками індикатора 20-30%, а закінчувати за 80-90%.

Ще один міф говорить про те, що телефон потрібно заряджати лише "рідною" зарядкою. Насправді це не зовсім так. Сучасні смартфони можна заряджати від інших зарядних пристроїв, за умови, що вони відповідають стандартам USB.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити телефон у разі, якщо не буде світла. Є п’ять найпростіших способів.