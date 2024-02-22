Как можно и нельзя заряжать телефон: три главных мифа, о которых слышал каждый

Эти мифы уже давно стали популярными

Есть множество правил зарядки мобильных телефонов, чтобы не навредить аккумулятору. Но в то же время среди них есть и уже устоявшиеся мифы, которые существуют уже годами. Следует разобраться, как же на самом деле следует заряжать телефон и чего не стоит бояться делать.

Важно учесть, что аккумулятор — это ключевой элемент любого мобильного устройства. Эта деталь быстрее остальных выходит из строя и требует замены. Нередко это связано с неправильным использованием, в частности, неправильным процессом зарядки.

Наверняка многие хотя бы раз слышали, что новый телефон после покупки нужно полностью разрядить, а потом полностью зарядить до 100%. Эксперты говорят, что это всего лишь миф.

Все мобильные устройства тестируются производителем, и их заряд доводится до приемлемого для дальнейшей транспортировки и хранения на складе или в магазине до самой покупки. Сами производители считают абсолютно бесполезной первоначальную полную разрядку. Но в то же время полностью зарядить аккумулятор до 100% — желательно.

Миф №2 связан с тем, что опасно оставлять телефон на зарядке после того, как аккумулятор полностью зарядился. Как утверждают производители, телефоны снабжены соответствующим контроллером, который управляет процессом зарядки. Потому подобная ситуация не навредит гаджету. И все же специалисты не рекомендуют злоупотреблять такой привычкой. К тому же, для продления срока службы батареи желательно начинать зарядку при показателях индикатора 20-30%, а заканчивать при 80-90%.

Еще один миф говорит о том, что телефон нужно заряжать только "родной" зарядкой. На самом деле это не совсем так. Современные смартфоны можно заряжать и от других зарядных устройств, при условии, что они соответствуют стандартам USB.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить телефон в случае, если не будет света. Есть пять простых способов.