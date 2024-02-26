Дивовижно, але факт: шпалери цього кольору заощадять заряд смартфона

Всього одна проста дія, і будете рідше ставити телефон на зарядку

Смартфони з AMOLED-дисплеєм відрізняються насиченими кольорами, високою контрастністю та низьким енергоспоживанням. Такі аксесуари порівняно повільно розряджаються, а якщо ще встановити чорні шпалери, то можна значно заощадити заряд акумулятора.

Це з особливостями технології AMOLED-дисплея (по-іншому називають Super AMOLED чи OLED). Щоб заощадити заряд смартфона з таким екраном, слід встановити чорні шпалери на робочий стіл, і цей колір вибраний недарма, пише "Фокстрот".

Навіщо встановлювати чорні шпалери на робочий стіл смартфона

Технологія AMOLED передбачає, що кожен піксель є окремим мікродіодом. Саме тому у девайсів з таким дисплеєм настільки яскраві та контрастні зображення.

Білий колір випромінює світло, а ось чорний – ні. Тому якщо встановити темні шпалери, то споживання енергії буде нижчим, а значить, і девайс доведеться рідше заряджати.

Зазначимо, що вдвічі можна скоротити витрати заряду, якщо увімкнути темний режим. Однак, це працює тільки для смартфонів з дисплеєм AMOLED. Якщо ваш гаджет з LCD-екраном, то чекати дива не варто, енергоспоживання буде знижено на такий мінімум, що це буде зовсім непомітно.

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