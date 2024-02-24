Як почистити телефон та чохол від бруду та мікробів: важливі нюанси

Смартфон може потребувати щоденного очищення

Очищати смартфон від зайвого потрібно не тільки з середини, видаляючи зайві програми чи файли, а й ззовні — від бруду та мікробів. У виконанні такої процедури для телефона є свої нюанси.

На порталі Verizon зазначається, що топові виробники смартфонів змінили свої старі рекомендації та виключили використання чистячих або дезінфікуючих серветок на повністю спиртовій основі. Перед тим, як очищати смартфон потрібно вимити руки з милом.

Як очистити смартфон

Обережно протріть зовнішню поверхню телефону, включаючи екран, антибактеріальною серветкою. Або збризніть м’яку тканину дезінфікуючим засобом на спиртовій основі, що містить 70% ізопропілу, і протріть телефон. Уникайте потрапляння вологи в отвори. Перш ніж чистити будь-який із своїх пристроїв, обов’язково ознайомтеся з інструкціями виробника щодо підтримки техніки в чистоті.

Важливі нюанси очищення та дезинфекції смартфона

Спочатку від’єднайте та вимкніть телефон.

Використовуйте дезінфікуючі серветки з 70% ізопропіловим спиртом або подібний дезінфікуючий спрей, розбризкані на чисту тканину з мікрофібри.

Розпилюйте миючі засоби на м’яку тканину, а не безпосередньо на телефон.

Відіжміть серветку або тканину перед використанням, якщо вона занадто волога.

Як не можна чистити смартфон

Одна з найбільших помилок — використовувати чистячі засоби, що містять 100% спирт. вони можуть пошкодити захисне покриття телефону. Ні в якому разі не можна наносити миючий засіб на телефон чи занурювати його у воду. Протирати телефон паперовим рушником також не можна.

Як очистити чохли та аксесуари телефону

Забрудниться не лише поверхня вашого телефону; чохол для телефону та будь-які аксесуари, такі як навушники, також забруднюються. Ви можете дотримуватись тих самих інструкцій з чищення аксесуарів, що й для свого телефону. Вимийте руки, а потім скористайтеся дезінфікуючою серветкою або тканиною, збризканою спиртовмісним миючим засобом. Якщо рекомендовано виробником, очистіть жорсткі футляри з милом і гарячою водою.